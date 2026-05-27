【重磅快評】「伯洋體」怎煉成的？只因不能萬事怪統戰

近來民進黨台北市長提名人沈伯洋各種對於市政的抽象、空泛的發言，被譏嘲為「伯洋體」，甚至被做成短影音和哏圖嘲諷。平心而論，沈伯洋對於台北市政並無淵源，也無任何經驗，要求他馬上進入狀況確實有些強人所難。但綜觀沈伯洋引起爭議的發言，絕不僅僅只是「不熟悉」而已，更多的，是政治立場與風格使然。

身為民進黨的「認知作戰專家」，過去沈伯洋在各種朝野對抗和兩岸議題中，總是站在第一線。雖然引發的爭議也不少，甚至被認為是民進黨去年「大罷免大失敗」的戰犯之一，但其許多關於兩岸的主張，仍成為賴清德政府乃至於整個綠營的論述甚至落實成政策，可以說是民進黨的主要砲手之一。

不過，細究沈伯洋的論述風格，其實非常簡單粗暴：整體架構，是「怪中國、怪統戰」，延伸到國內，則是「怪藍白被統戰、被認知作戰、當在地協力者」。在此脈絡下，他所能提出的解決方案，通常也很直接。比如說他認為村里長、學者、宮廟、立委是認知作戰高風險者，就將這些人「納管」；認為現在對國安相關案件的定罪率偏低，就設立「國安法庭」。

這些政策主張，其實都充滿荒謬。比如說設立國安法庭，等於給了政治的手更多深入司法的空間；納管立委，等於是「行政部門可以管控立委」；對一般人民的管控，更是赤裸裸的戕害司法。而雖然在民進黨未能掌握國會多數情況下，這些主張都只是「倡議」，無法成為「法律」，但不得不說，這些論述，，都很對賴政府或綠營支持者胃口，

但這樣的套路，放到市政就完全不管用。首先，市政問題絕大多數與意識形態無關，所以沈伯洋只好放棄過去慣用的「無限上綱」論述方式。選戰剛開始時，沈伯洋似乎還不信邪，說雙城論壇是「滲透破口」，主張停辦，改辦「無限論壇」，不料卻鬧了大笑話。但在此之後，沈伯洋對具體市政看法變得更加空泛。

其次，是身為長期堅定捍衛綠營的民進黨不分區立委，沈伯洋的角色很難馬上從「民進黨優先」轉變為「台北市民優先」。畢竟在許多情況下，中央的政策與主張，未必對台北市民是有利的，身為台北市長參選人，本來就必須有所取捨。但在諸如「缺能源」議題上，為了能在「市民需求」和「不打臉賴政府」取得平衡，他也只好掰出個「能源不代表電力」的說法來，結果卻鬧了更大的笑話。

市政不熟可以學，講話風格也可以調整，但如果腦子轉不過彎，只會「反統戰」一招；或者一心一意把「捍衛民進黨」放在「捍衛市民權益」前面，沈伯洋的「伯洋體」，只會成為更多人的笑柄。