快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】「伯洋體」怎煉成的？只因不能萬事怪統戰

聯合報／ 主筆室
輝達進駐北投士林科技園區的用電引發討論，針對Energy（能源）或是Electricity（電力）問題，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）強調問題在變電所設置。記者黃義書／攝影
輝達進駐北投士林科技園區的用電引發討論，針對Energy（能源）或是Electricity（電力）問題，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）強調問題在變電所設置。記者黃義書／攝影

近來民進黨台北市長提名人沈伯洋各種對於市政的抽象、空泛的發言，被譏嘲為「伯洋體」，甚至被做成短影音和哏圖嘲諷。平心而論，沈伯洋對於台北市政並無淵源，也無任何經驗，要求他馬上進入狀況確實有些強人所難。但綜觀沈伯洋引起爭議的發言，絕不僅僅只是「不熟悉」而已，更多的，是政治立場與風格使然。

2026九合一選舉

身為民進黨的「認知作戰專家」，過去沈伯洋在各種朝野對抗和兩岸議題中，總是站在第一線。雖然引發的爭議也不少，甚至被認為是民進黨去年「大罷免大失敗」的戰犯之一，但其許多關於兩岸的主張，仍成為賴清德政府乃至於整個綠營的論述甚至落實成政策，可以說是民進黨的主要砲手之一。

不過，細究沈伯洋的論述風格，其實非常簡單粗暴：整體架構，是「怪中國、怪統戰」，延伸到國內，則是「怪藍白被統戰、被認知作戰、當在地協力者」。在此脈絡下，他所能提出的解決方案，通常也很直接。比如說他認為村里長、學者、宮廟、立委是認知作戰高風險者，就將這些人「納管」；認為現在對國安相關案件的定罪率偏低，就設立「國安法庭」。

這些政策主張，其實都充滿荒謬。比如說設立國安法庭，等於給了政治的手更多深入司法的空間；納管立委，等於是「行政部門可以管控立委」；對一般人民的管控，更是赤裸裸的戕害司法。而雖然在民進黨未能掌握國會多數情況下，這些主張都只是「倡議」，無法成為「法律」，但不得不說，這些論述，，都很對賴政府或綠營支持者胃口，

但這樣的套路，放到市政就完全不管用。首先，市政問題絕大多數與意識形態無關，所以沈伯洋只好放棄過去慣用的「無限上綱」論述方式。選戰剛開始時，沈伯洋似乎還不信邪，說雙城論壇是「滲透破口」，主張停辦，改辦「無限論壇」，不料卻鬧了大笑話。但在此之後，沈伯洋對具體市政看法變得更加空泛。

其次，是身為長期堅定捍衛綠營的民進黨不分區立委，沈伯洋的角色很難馬上從「民進黨優先」轉變為「台北市民優先」。畢竟在許多情況下，中央的政策與主張，未必對台北市民是有利的，身為台北市長參選人，本來就必須有所取捨。但在諸如「缺能源」議題上，為了能在「市民需求」和「不打臉賴政府」取得平衡，他也只好掰出個「能源不代表電力」的說法來，結果卻鬧了更大的笑話。

市政不熟可以學，講話風格也可以調整，但如果腦子轉不過彎，只會「反統戰」一招；或者一心一意把「捍衛民進黨」放在「捍衛市民權益」前面，沈伯洋的「伯洋體」，只會成為更多人的笑柄。

2026九合一選舉 沈伯洋 民進黨 台北市選舉

延伸閱讀

【重磅快評】黃仁勳憂能源不足 沈伯洋只顧「接水管」

觀察站／能源交鋒 沈伯洋自曝綠營錯誤政策

批民進黨死抱非核神主牌又要返核 陳菁徽：政策驟變浪費社會成本

【重磅快評】輝達都來了 台電不能多關愛文林變電所？

相關新聞

【重磅快評】「伯洋體」怎煉成的？只因不能萬事怪統戰

近來民進黨台北市長提名人沈伯洋各種對於市政的抽象、空泛的發言，被譏嘲為「伯洋體」，甚至被做成短影音和哏圖嘲諷。平心而論，沈伯洋對於台北市政並無淵源，也無任何經驗，要求他馬上進入狀況確實有些強人所難。但綜觀沈伯洋引起爭議的發言，絕不僅僅只是「不熟悉」而已，更多的，是政治立場與風格使然。

【重磅快評】輝達都來了 台電不能多關愛文林變電所？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

【重磅快評】黃仁勳憂能源不足 沈伯洋只顧「接水管」

「沒有Energy（能源），怎會有穩定的Electricity（電力）？」台北市長蔣萬安一句話，直接戳破民進黨台北市長參選人沈伯洋的邏輯矛盾。當AI教父黃仁勳擔心台灣能源不足、影響經濟發展，擅長認知作戰的沈伯洋卻忙著把「Energy」和「Electricity」偷換概念，以為只要切割英文單字，就可以把能源責任丟給台北市政府。

【重磅快評】賴清德搞不定2地 黨內反撲下的光環褪色？

民進黨縣市黨部主委洗牌，部分縣市世代交替，親賴陣營仍舊過半，但最受矚目的無疑是桃園市及台南市的黨內角力，前者是鄭文燦老班底張火爐大勝與賴清德素有淵源的湯蕙禎，後者是賴的子弟兵郭國文以38票敗給賴以未點名方式痛批「黑金」的林志展。賴清德無力清除鄭文燦勢力，連大本營都失守，重創多年累積的政治威信。

【重磅快評】繼詐騙橫行之後 台灣淪為毒駕島？

在台灣生活，如今最令人心驚膽顫的，莫過於走在路上隨時可能被奪命。詐騙橫行，民眾防不勝防，政府束手無策，早已是刻入骨髓的國恥；然而，比起荷包失血，更讓人脊背發涼的，是馬路上那群精神恍惚的毒駕者。毒駕的威脅性，正以驚人的速度追趕酒駕，成為這座島嶼上最致命的「不定時炸彈」。

【重磅快評】民進黨新戰神氣虛 賴清德潔癖演出來的？

行政院聯合服務中心淪酬庸？藍委質疑相關預算編回來了，但綠友友一個沒少，號稱民進黨「新戰神」的政院秘書長張惇涵拿金馬辦公室副執行長非政黨人士當擋箭牌；但政院聯合服務中心共有１５個執行長及副執行長，張只能拿１例辯駁，若非酬庸，新戰神何以如此氣虛？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。