中捷藍線進度遭批掛零 中市府駁斥：機電去年已開工、土建今年啟動

面對民進黨籍立委何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」，並砲轟市長盧秀燕城市治理低效率，台中市捷運工程局澄清回應，強調中捷藍線機電工程已於去年正式開工，而市民最關切的高架段土建工程也將於今年接續動工，各項工程均在計劃內「如期如實」推進，並非外界指控的停滯不前。

台中市捷運局表示，針對何欣純質疑捷運藍線「336天過去看不到動工痕跡」，說明中捷藍線自2024年獲中央核定基本設計後，市府便緊鑼密鼓展開各標案發包作業。其中，攸關全線核心運作的「全線機電系統暨機廠與主變電站統包工程」已順利發包，並在去年（2025年）正式開工。

捷運局指出，大型軌道建設的推動有其法定程序與工程施工順序，機電系統、機廠等前期工程發包後，土建工程的細部設計也同步加速進行，目前高架土建工程已完成細部設計，預計今年（2026年）就會啟動實質動工，展現市府團隊的執行力。為了佐證市府對中捷藍線的重視與決心，捷運局特別公布財政數據。

市府統計，截至2025年底，中捷藍線已累計編列達52.62億元預算，且整體的預算執行率高達100%，強調預算全數到位且百分之百執行，各項行政審查、用地取得及前期工程都在如期推進中。

市府重申，捷運藍線是台中市民引頸期盼多年的重大交通建設，市府團隊自始至終都秉持嚴謹、有效率的態度全力促成；面對地方政壇的關切與監督，市府虛心接受，但也呼籲各界應回歸公共政策的實質進度討論，不希望地方重大建設因選舉語言而被片面抹黑。

何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」捷運局強調強調機電工程已開工。圖／本報資料照片