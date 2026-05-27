快訊

育兒減工時全國上路 12歲以下家長每日少工1小時、薪水照發可獲補助

李多慧穿北一女制服熱舞遭校友開轟 本尊親回應了

傳訊金溥聰「停止傷害馬英九」？馬以南聲明：願出庭提供證據

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷藍線進度遭批掛零 中市府駁斥：機電去年已開工、土建今年啟動

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」捷運局強調強調機電工程已開工，圖為台鐵沙鹿車站。本報資料照片 記者黃仲裕／攝影
何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」捷運局強調強調機電工程已開工，圖為台鐵沙鹿車站。本報資料照片 記者黃仲裕／攝影

面對民進黨籍立委何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」，並砲轟市長盧秀燕城市治理低效率，台中市捷運工程局澄清回應，強調中捷藍線機電工程已於去年正式開工，而市民最關切的高架段土建工程也將於今年接續動工，各項工程均在計劃內「如期如實」推進，並非外界指控的停滯不前。

2026九合一選舉

台中市捷運局表示，針對何欣純質疑捷運藍線「336天過去看不到動工痕跡」，說明中捷藍線自2024年獲中央核定基本設計後，市府便緊鑼密鼓展開各標案發包作業。其中，攸關全線核心運作的「全線機電系統暨機廠與主變電站統包工程」已順利發包，並在去年（2025年）正式開工。

捷運局指出，大型軌道建設的推動有其法定程序與工程施工順序，機電系統、機廠等前期工程發包後，土建工程的細部設計也同步加速進行，目前高架土建工程已完成細部設計，預計今年（2026年）就會啟動實質動工，展現市府團隊的執行力。為了佐證市府對中捷藍線的重視與決心，捷運局特別公布財政數據。

市府統計，截至2025年底，中捷藍線已累計編列達52.62億元預算，且整體的預算執行率高達100%，強調預算全數到位且百分之百執行，各項行政審查、用地取得及前期工程都在如期推進中。

市府重申，捷運藍線是台中市民引頸期盼多年的重大交通建設，市府團隊自始至終都秉持嚴謹、有效率的態度全力促成；面對地方政壇的關切與監督，市府虛心接受，但也呼籲各界應回歸公共政策的實質進度討論，不希望地方重大建設因選舉語言而被片面抹黑。

何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」捷運局強調強調機電工程已開工。圖／本報資料照片
何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」捷運局強調強調機電工程已開工。圖／本報資料照片

何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」捷運局強調強調機電工程已開工。模擬圖／台中市府提供
何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」捷運局強調強調機電工程已開工。模擬圖／台中市府提供

2026九合一選舉 台中市選舉 何欣純 台中捷運

延伸閱讀

捷運藍線開工11個月進度零 何欣純轟盧市長傲慢並喊話江啟臣

質疑中捷藍線等建設跳票 盧秀燕反擊議員：爭取了什麼建設？沒有

中科周邊塞車有解！福林路延伸將動工 廖偉翔：打通西屯交通任督二脈

捷運三鶯延伸桃園八德 工程經費審議通過預計6月招標

相關新聞

【重磅快評】「伯洋體」怎煉成的？只因不能萬事怪統戰

近來民進黨台北市長提名人沈伯洋各種對於市政的抽象、空泛的發言，被譏嘲為「伯洋體」，甚至被做成短影音和哏圖嘲諷。平心而論，沈伯洋對於台北市政並無淵源，也無任何經驗，要求他馬上進入狀況確實有些強人所難。但綜觀沈伯洋引起爭議的發言，絕不僅僅只是「不熟悉」而已，更多的，是政治立場與風格使然。

中捷藍線進度遭批掛零 中市府駁斥：機電去年已開工、土建今年啟動

面對民進黨籍立委何欣純今日重砲質疑「台中捷運藍線整體開工11個月、實質進度掛零」，並砲轟市長盧秀燕城市治理低效率，台中市捷運工程局澄清回應，強調中捷藍線機電工程已於去年正式開工，而市民最關切的高架段土建工程也將於今年接續動工，各項工程均在計劃內「如期如實」推進，並非外界指控的停滯不前。

資深教師墜樓亡掀基層師崩潰聲浪 藍轟賴瑞隆神隱：不配稱最強第四棒

高雄市某國小發生優秀資深教師墜樓身亡憾事，引發外界關注校園霸凌與教師壓力問題，藍營今點名民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「神隱」，面對震驚教育界的重大悲劇閉口不談，這樣的格局與作為，不配稱自己是最強第四棒。

綠拿輝達打變電所爭議 台電反市府是專業或政治盤算？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

竹縣關西普發5千掀遷戶潮 2天暴增500人拚保住2席議員

新竹縣關西鎮代表會議通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次從2席減為1席，引爆「領現金、保席次」遷戶潮。據統計，近2天遷入已破500人，若突破800餘人，可望保住2席。

彰化市長提名登記完成 温芝樺喊民調決勝、陳文賓主張協調

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名彰化縣議員黃柏瑜參選，國民黨彰化縣黨部今、明兩天受理鄉鎮市長提名登記，彰化縣議員温芝樺及彰化市民代表會主席陳文賓今天先後完成登記。不過，兩人對提名方式看法不同，温芝樺主張以初選民調決定人選，陳文賓則認為應透過協調整合，避免黨內分裂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。