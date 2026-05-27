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資深教師墜樓亡掀基層師崩潰聲浪 藍轟賴瑞隆神隱：不配稱最強第四棒

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長參選人、立委賴瑞隆，遭藍營砲轟面對教師墜樓身亡憾事閉口不談持續神隱。記者季相儒／攝影
高雄市長參選人、立委賴瑞隆，遭藍營砲轟面對教師墜樓身亡憾事閉口不談持續神隱。記者季相儒／攝影

高雄市某國小發生優秀資深教師墜樓身亡憾事，引發外界關注校園霸凌與教師壓力問題，藍營今點名民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「神隱」，面對震驚教育界的重大悲劇閉口不談，這樣的格局與作為，不配稱自己是最強第四棒。

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國民黨高雄市議員邱于軒表示，這起校園悲劇之所以引發社會高度重視，不只是因為事件發生在校園內，許多網友爆料，該名教師疑似長期遭受學生言語霸凌，才讓第一線教育現場完全崩潰的情況浮上檯面。

邱于軒指出，民進黨執政以來推動校事會議制度，造成濫訴與行政量能耗損，又不斷限縮教師管教方式，業務量與管教難度持續增加，早已讓基層教師不堪負荷。

邱于軒批評，高雄教育界發生如此重大事件，卻不見民進黨政治人物出面表態。她說，高雄市教育局官方Threads帳號可以第一時間回覆學生與市長合影安排，但無論是高雄市長、高雄市教育局長，乃至教育部長，都未見有人站出來討論改善教師教學環境，這才是最讓大眾無法接受。

她表示，外界都在等待兩位市長候選人發聲，柯志恩曾任第一線教師，長年關注校事會議濫訴、惡意檢舉與教師行政壓力問題，也多次提出修法建議，更在臉書公開聲援教師。

邱于軒感嘆，這起悲劇也讓社會看見，校園霸凌問題不只存在學生之間，教育第一線工作者背負的沉重壓力，同樣需要被看見與接住。

反觀賴瑞隆，邱于軒質疑，過去面對孩子霸凌事件時處理方式，曾引發外界議論，如今面對如此嚴重校園霸凌隻字不提，完全不敢想像未來賴瑞隆主政的教育局，會給高雄帶來多可怕的教育環境。

她認為，賴瑞隆只會在鎂光燈前談願景，卻不願在城市受傷時勇敢站出來面對問題，自封最強第四棒恐怕仍甩不掉霸凌標籤，終究會被高雄市民三振出局。

柯志恩曾任第一線教師，長年關注校事會議濫訴、惡意檢舉與教師行政壓力問題，多次提出修法建議，更在臉書公開聲援教師。記者曾原信／攝影
柯志恩曾任第一線教師，長年關注校事會議濫訴、惡意檢舉與教師行政壓力問題，多次提出修法建議，更在臉書公開聲援教師。記者曾原信／攝影

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 霸凌 教師 校園 柯志恩

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