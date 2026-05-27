綠轟蔣萬安蓋不出變電所 游淑慧嗆：請吳思瑤靈魂誠實回答

輝達落腳台北市，北士科用電成選戰攻防。民進黨今轟北市長蔣萬安「電明明很夠！是蔣萬安蓋不出『變電所』！」國民黨議員游淑慧今也在臉書反擊說「又來同一招，從松湖到文林變電所。」並以過去松湖變電所爭議為例，「請立委吳思瑤的靈魂誠實回答。」

「我真的覺得很荒謬。」游淑慧說，今天民進黨又把同樣劇本搬出來，拿北士科、拿輝達、拿AI產業來壓地方，坦白說，在人口稠密住宅區設置超高壓設施，卻沒有充分溝通、沒有完整說明、沒有讓居民安心的配套，誰能接受？如果大安變電所可以地下化，松湖變電所也能，為什麼到了文林變電所，民進黨就只會拿「不蓋會缺電」來恐嚇大家？

游淑慧說，台電應該把資料攤開講清楚：地下化到底可不可行？增加多少成本與工期？這些問題，台電都應該公開回答，而不是每次遇到居民疑慮，就用一句「不蓋就會缺電」來壓人。尤其松湖超高壓變電所未來的多目標功能，有停車場、幼兒托育、長者日間照顧及綠地等公共服務空間等，就問士林居民，這樣的共融雙贏變電所，你們不想要嗎？

游說，當年松湖超高壓變電所爭議時，她還在台北市政府服務，還曾親耳聽到台電高層對市府高層嗆聲：「如果不讓我們蓋松湖超高壓變電所，捷運松山線通車就沒有電！」當時台電也是把問題講得很嚴重，說內湖科技園區會缺電、捷運松山線會缺電、都市發展會受影響。「結果呢？台電和居民對峙20幾年，最後還不是得地下化，換得居民的讓步。」

「這期間內湖科技園區沒有因此停擺，捷運松山線也早就通車營運。更諷刺的是，台電認為地下化會延長的4年工期，但其實，遠遠少於他們跟居民對峙的20年。」游淑慧說，所以北士科要發展，當然需要穩定電力。輝達來台北，當然也需要可靠供電，但能源供給、產業發展、居民安全，不應該被台電故意放在對立面。