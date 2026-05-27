捷運藍線開工11個月進度零 何欣純轟盧市長傲慢並喊話江啟臣

台中捷運藍線推動進度再度引發地方藍綠政壇戰火，民進黨籍立委何欣純上午在神岡順濟宮受訪，並在臉書同步發文指出，台中捷運藍線11個月前開工後，整整336個日子過去了，實質動工進度到底在哪裡？痛批，市府多年來城市治理低效率、沒進度，同時隔空喊話競選台中市長對手江啟臣「難道你不關心嗎？」

台中市長人選的立法委員何欣純，上午轟市長盧秀燕面對議員質詢時態度輕蔑、傲慢，將中央與地方重大建設的延宕「推諉卸責」，何欣純指出，回顧11個月前的2025年6月26日，市府當時敲鑼打鼓舉辦「台中捷運藍線整體開工典禮」，當時她自己、江啟臣副院長、多位台中在地立委都出席表達支持。

如今，「整整336個日子過去了，實質動工進度到底在哪裡？」何欣純質疑，市民普遍感受捷運藍線根本沒有實質動工，是不可抹滅的事實；因而痛批，市府多年來城市治理低效率、沒進度，盧市長在面對議員監督時，非但沒有深刻檢討，竟以輕蔑、傲慢的態度回應質詢，企圖將責任推給別人。

何欣純並點名對手江啟臣表示，面對台中捷運藍線停滯不前的現狀，不應選擇置身事外；何欣純並引用動漫「名偵探柯南」的經典台詞強調「真相只有一個」，捷運藍線究竟實質開工了沒有，攸關全體台中市民的日常生活大事。

她更向盧秀燕叫陣，市長的職責就是把市政與重大建設做好，而不是一味推卸，「不然，市長由我來做，我來完成捷運藍線！」要求盧市府必須正面回應市民的強烈質疑。對於何欣純的指控，台中市政府與立法院副院長江啟臣幕僚團隊目前尚未做出正式回應。

地方政壇人士分析，隨著2026地方大選逐步逼近，朝野針對台中重大軌道建設的交鋒勢必愈演愈烈，捷運藍線的實質進度也將成為各方攻防的核心戰場。