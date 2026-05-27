快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運藍線開工11個月進度零 何欣純轟盧市長傲慢並喊話江啟臣

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
民進黨籍立委何欣純上午在神岡順濟宮受訪，並在臉書同步發文指出，台中捷運藍線開工11個月，實質動工進度為零。記者黑中亮／攝影
民進黨籍立委何欣純上午在神岡順濟宮受訪，並在臉書同步發文指出，台中捷運藍線開工11個月，實質動工進度為零。記者黑中亮／攝影

台中捷運藍線推動進度再度引發地方藍綠政壇戰火，民進黨籍立委何欣純上午在神岡順濟宮受訪，並在臉書同步發文指出，台中捷運藍線11個月前開工後，整整336個日子過去了，實質動工進度到底在哪裡？痛批，市府多年來城市治理低效率、沒進度，同時隔空喊話競選台中市長對手江啟臣「難道你不關心嗎？」

2026九合一選舉

台中市長人選的立法委員何欣純，上午轟市長盧秀燕面對議員質詢時態度輕蔑、傲慢，將中央與地方重大建設的延宕「推諉卸責」，何欣純指出，回顧11個月前的2025年6月26日，市府當時敲鑼打鼓舉辦「台中捷運藍線整體開工典禮」，當時她自己、江啟臣副院長、多位台中在地立委都出席表達支持。

如今，「整整336個日子過去了，實質動工進度到底在哪裡？」何欣純質疑，市民普遍感受捷運藍線根本沒有實質動工，是不可抹滅的事實；因而痛批，市府多年來城市治理低效率、沒進度，盧市長在面對議員監督時，非但沒有深刻檢討，竟以輕蔑、傲慢的態度回應質詢，企圖將責任推給別人。

何欣純並點名對手江啟臣表示，面對台中捷運藍線停滯不前的現狀，不應選擇置身事外；何欣純並引用動漫「名偵探柯南」的經典台詞強調「真相只有一個」，捷運藍線究竟實質開工了沒有，攸關全體台中市民的日常生活大事。

她更向盧秀燕叫陣，市長的職責就是把市政與重大建設做好，而不是一味推卸，「不然，市長由我來做，我來完成捷運藍線！」要求盧市府必須正面回應市民的強烈質疑。對於何欣純的指控，台中市政府與立法院副院長江啟臣幕僚團隊目前尚未做出正式回應。

地方政壇人士分析，隨著2026地方大選逐步逼近，朝野針對台中重大軌道建設的交鋒勢必愈演愈烈，捷運藍線的實質進度也將成為各方攻防的核心戰場。

民進黨籍立委何欣純上午在神岡順濟宮受訪，並在臉書同步發文指出，台中捷運藍線開工11個月，實質動工進度為零。記者黑中亮／攝影
民進黨籍立委何欣純上午在神岡順濟宮受訪，並在臉書同步發文指出，台中捷運藍線開工11個月，實質動工進度為零。記者黑中亮／攝影

江啟臣 何欣純 台中 2026九合一選舉 台中市選舉 盧秀燕 台中捷運

延伸閱讀

質疑中捷藍線等建設跳票 盧秀燕反擊議員：爭取了什麼建設？沒有

中科周邊塞車有解！福林路延伸將動工 廖偉翔：打通西屯交通任督二脈

蘇辦稱新北市府實現政見 呂家愷酸：藍早就提案還敢割稻尾

獲選「六都唯一五星市長」滿意度創新高 陳其邁：力拼城市轉型

相關新聞

綠拿輝達打變電所爭議 台電反市府是專業或政治盤算？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

竹縣關西普發5千掀遷戶潮 2天暴增500人拚保住2席議員

新竹縣關西鎮代表會議通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次從2席減為1席，引爆「領現金、保席次」遷戶潮。據統計，近2天遷入已破500人，若突破800餘人，可望保住2席。

彰化市長提名登記完成 温芝樺喊民調決勝、陳文賓主張協調

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名彰化縣議員黃柏瑜參選，國民黨彰化縣黨部今、明兩天受理鄉鎮市長提名登記，彰化縣議員温芝樺及彰化市民代表會主席陳文賓今天先後完成登記。不過，兩人對提名方式看法不同，温芝樺主張以初選民調決定人選，陳文賓則認為應透過協調整合，避免黨內分裂。

輝達交鋒！民進黨：電力很充裕 是蔣萬安市府蓋不出變電所

輝達即將進駐北投士林科技園區，相關用電問題成為台北市長選戰交鋒議題。民進黨發言人吳崢今天表示，現在的問題根本不是缺電，而是台北市政府行政效率低落，導致電力送不進去，這再次展現了台北市長蔣萬安「萬事推給中央」的甩鍋本色。

吳思瑤批蔣萬安拖延文林變電所 張斯綱反嗆：妳支持變電所放地面？

輝達落腳北士科，該區用電成台北市長選戰攻防，綠委吳思瑤今批市長蔣萬安拖延文林變電所整整一年。國民黨北市議員張斯綱今點出，都市計畫明定變電所應以地下化原則設置，但台電去年申請地上屋內型變電所，他嗆台電該拿出符合方案，而非讓民進黨民代幫洗地。

民進黨竹縣、澎湖仍無解 選對會僅建議徵召林月琴選苗栗市長

民進黨選對會今天開會討論年底選戰布局，黨內人士表示，新竹縣還在交涉，有待下周再討論；澎湖縣部分，因傷休養中的澎湖縣長陳光復，陳妻想代夫出征，但地方還有不同意見，仍陷入膠著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。