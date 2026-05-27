竹縣關西普發5千掀遷戶潮 2天暴增500人拚保住2席議員

新竹縣關西鎮代表會議通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次從2席減為1席，引爆「領現金、保席次」遷戶潮。據統計，近2天遷入已破500人，若突破800餘人，可望保住2席。

新竹縣選委會指出，依2026年3月底人口數試算，下屆議員席次分配中，關西鎮（第五選舉區）因人口持續流失，原有2席議員席次恐縮減為1席。不過，目前仍屬試算階段，最終應選名額仍須以2026年5月底戶籍統計人口數為準。

由於席次消長牽動地方政治版圖，近來地方人士發起「保席次護關西」行動，號召親友遷戶籍回關西。如今又碰上鎮公所預計動用約1.4億元歲計賸餘普發現金5000元，讓這波遷戶效應迅速升溫。

地方人士透露，關西戶政事務所這幾天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。據統計，25日已有237人遷入、26日再增加282人，今天上午洽公人潮仍相當踴躍，預估單日可能也有約200人遷入。

新竹縣選委會說明，以3月底區域人口試算，關西鎮基本人口數除以本縣選舉區一席人口1萬6872人，總數之商約為1.50，而竹東鎮與五峰鄉（第九選舉區）商數約5.54，在總席次不變情況下，關西距離保住2席門檻，至少約增加800人較穩。

據了解，在普發現金與地方動員效應帶動下，若關西鎮人口於5月底前再增加約700人，商數餘數就有機會超越竹東鎮；但若竹東人口同步成長，關西至少需增加約800人，才有機會「逆轉」，保住原有2席議員席次。屆時，竹東鎮與五峰鄉所在的第九選舉區，則可能因此減少1席。

關西鎮戶政事務所這兩天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影