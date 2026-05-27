快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣關西普發5千掀遷戶潮 2天暴增500人拚保住2席議員

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
關西鎮戶政事務所這兩天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影
關西鎮戶政事務所這兩天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影

新竹縣關西鎮代表會議通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次從2席減為1席，引爆「領現金、保席次」遷戶潮。據統計，近2天遷入已破500人，若突破800餘人，可望保住2席。

2026九合一選舉

新竹縣選委會指出，依2026年3月底人口數試算，下屆議員席次分配中，關西鎮（第五選舉區）因人口持續流失，原有2席議員席次恐縮減為1席。不過，目前仍屬試算階段，最終應選名額仍須以2026年5月底戶籍統計人口數為準。

由於席次消長牽動地方政治版圖，近來地方人士發起「保席次護關西」行動，號召親友遷戶籍回關西。如今又碰上鎮公所預計動用約1.4億元歲計賸餘普發現金5000元，讓這波遷戶效應迅速升溫。

地方人士透露，關西戶政事務所這幾天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。據統計，25日已有237人遷入、26日再增加282人，今天上午洽公人潮仍相當踴躍，預估單日可能也有約200人遷入。

新竹縣選委會說明，以3月底區域人口試算，關西鎮基本人口數除以本縣選舉區一席人口1萬6872人，總數之商約為1.50，而竹東鎮與五峰鄉（第九選舉區）商數約5.54，在總席次不變情況下，關西距離保住2席門檻，至少約增加800人較穩。

據了解，在普發現金與地方動員效應帶動下，若關西鎮人口於5月底前再增加約700人，商數餘數就有機會超越竹東鎮；但若竹東人口同步成長，關西至少需增加約800人，才有機會「逆轉」，保住原有2席議員席次。屆時，竹東鎮與五峰鄉所在的第九選舉區，則可能因此減少1席。

關西鎮戶政事務所這兩天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影
關西鎮戶政事務所這兩天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影

關西鎮戶政事務所這兩天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影
關西鎮戶政事務所這兩天幾乎擠滿辦理遷籍民眾，不少人一早就排隊等候，窗口忙到幾乎沒有停過。記者黃羿馨／攝影

2026九合一選舉 新竹縣選舉 人口

延伸閱讀

家庭人口越來越少 1人宅突破260萬戶

竹市全國首創青年AI工具補助 竹縣沒有...議員林禹佑促跟進

疑放生蛇流竄？苗栗縣獅潭鄉全國首創普發捕蛇夾防身

1500萬在高雄買大樓不如去潮州買透天？房價外溢效應發威…網曝關鍵在戶數

相關新聞

綠拿輝達打變電所爭議 台電反市府是專業或政治盤算？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

竹縣關西普發5千掀遷戶潮 2天暴增500人拚保住2席議員

新竹縣關西鎮代表會議通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次從2席減為1席，引爆「領現金、保席次」遷戶潮。據統計，近2天遷入已破500人，若突破800餘人，可望保住2席。

彰化市長提名登記完成 温芝樺喊民調決勝、陳文賓主張協調

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名彰化縣議員黃柏瑜參選，國民黨彰化縣黨部今、明兩天受理鄉鎮市長提名登記，彰化縣議員温芝樺及彰化市民代表會主席陳文賓今天先後完成登記。不過，兩人對提名方式看法不同，温芝樺主張以初選民調決定人選，陳文賓則認為應透過協調整合，避免黨內分裂。

輝達交鋒！民進黨：電力很充裕 是蔣萬安市府蓋不出變電所

輝達即將進駐北投士林科技園區，相關用電問題成為台北市長選戰交鋒議題。民進黨發言人吳崢今天表示，現在的問題根本不是缺電，而是台北市政府行政效率低落，導致電力送不進去，這再次展現了台北市長蔣萬安「萬事推給中央」的甩鍋本色。

吳思瑤批蔣萬安拖延文林變電所 張斯綱反嗆：妳支持變電所放地面？

輝達落腳北士科，該區用電成台北市長選戰攻防，綠委吳思瑤今批市長蔣萬安拖延文林變電所整整一年。國民黨北市議員張斯綱今點出，都市計畫明定變電所應以地下化原則設置，但台電去年申請地上屋內型變電所，他嗆台電該拿出符合方案，而非讓民進黨民代幫洗地。

民進黨竹縣、澎湖仍無解 選對會僅建議徵召林月琴選苗栗市長

民進黨選對會今天開會討論年底選戰布局，黨內人士表示，新竹縣還在交涉，有待下周再討論；澎湖縣部分，因傷休養中的澎湖縣長陳光復，陳妻想代夫出征，但地方還有不同意見，仍陷入膠著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。