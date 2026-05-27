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彰化市長提名登記完成 温芝樺喊民調決勝、陳文賓主張協調

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市民代表會主席陳文賓今天在家人陪同下完成國民黨內彰化市長提名登記。記者林敬家／攝影
彰化市民代表會主席陳文賓今天在家人陪同下完成國民黨內彰化市長提名登記。記者林敬家／攝影

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名彰化縣議員黃柏瑜參選，國民黨彰化縣黨部今、明兩天受理鄉鎮市長提名登記，彰化縣議員温芝樺及彰化市民代表會主席陳文賓今天先後完成登記。不過，兩人對提名方式看法不同，温芝樺主張以初選民調決定人選，陳文賓則認為應透過協調整合，避免黨內分裂。

2026九合一選舉

温芝樺今天在哥哥、民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭以及市民代表凌巧芸、張育彬等人陪同下，前往國民黨彰化縣黨部完成登記。她表示，堅持以公平、公正、公開的民調方式推出最強候選人代表國民黨參選彰化市長，期待黨內能依據民意基礎與客觀數據進行整合。她指出，民調是最具公信力的方式，政治最忌諱沒有理由就退選，希望透過制度產生最具勝選實力的人選。

陳文賓今天則在妻子、兒子及市民代表高龍奎陪同下完成登記。陳文賓表示，選舉雖有黨內機制，但協調才是最好的方式，過去經驗顯示，初選往往是分裂的開始，相信黨有智慧，能透過協調機制產生真正了解彰化市政的人選。他也強調，自己過去服務一步一腳印、腳踏實地了解地方，不是為了延續政治舞台才投入參選。

國民黨彰化縣黨部指出，待兩天登記作業完成後，將針對有競爭情形的鄉鎮市展開協調，若協調不成，就會進入民調初選程序決定提名人選。

黨內人士分析，協調過程勢必需有一方退出，若雙方互不相讓，最終恐形成「三腳督」局面，可能有利民進黨延續過去4屆在彰化市的執政優勢。

彰化縣議員温芝樺（粉衣）今天完成國民黨內彰化市長提名登記。記者林敬家／攝影
彰化縣議員温芝樺（粉衣）今天完成國民黨內彰化市長提名登記。記者林敬家／攝影

彰化 民調 凌巧芸 2026九合一選舉 彰化縣選舉 國民黨

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