彰化市長提名登記完成 温芝樺喊民調決勝、陳文賓主張協調

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名彰化縣議員黃柏瑜參選，國民黨彰化縣黨部今、明兩天受理鄉鎮市長提名登記，彰化縣議員温芝樺及彰化市民代表會主席陳文賓今天先後完成登記。不過，兩人對提名方式看法不同，温芝樺主張以初選民調決定人選，陳文賓則認為應透過協調整合，避免黨內分裂。

温芝樺今天在哥哥、民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭以及市民代表凌巧芸、張育彬等人陪同下，前往國民黨彰化縣黨部完成登記。她表示，堅持以公平、公正、公開的民調方式推出最強候選人代表國民黨參選彰化市長，期待黨內能依據民意基礎與客觀數據進行整合。她指出，民調是最具公信力的方式，政治最忌諱沒有理由就退選，希望透過制度產生最具勝選實力的人選。

陳文賓今天則在妻子、兒子及市民代表高龍奎陪同下完成登記。陳文賓表示，選舉雖有黨內機制，但協調才是最好的方式，過去經驗顯示，初選往往是分裂的開始，相信黨有智慧，能透過協調機制產生真正了解彰化市政的人選。他也強調，自己過去服務一步一腳印、腳踏實地了解地方，不是為了延續政治舞台才投入參選。

國民黨彰化縣黨部指出，待兩天登記作業完成後，將針對有競爭情形的鄉鎮市展開協調，若協調不成，就會進入民調初選程序決定提名人選。

黨內人士分析，協調過程勢必需有一方退出，若雙方互不相讓，最終恐形成「三腳督」局面，可能有利民進黨延續過去4屆在彰化市的執政優勢。