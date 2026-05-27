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輝達交鋒！民進黨：電力很充裕 是蔣萬安市府蓋不出變電所

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢今天表示，現在的問題根本不是缺電，而是台北市政府行政效率低落，導致電力送不進去，這再次展現了台北市長蔣萬安「萬事推給中央」的甩鍋本色。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢今天表示，現在的問題根本不是缺電，而是台北市政府行政效率低落，導致電力送不進去，這再次展現了台北市長蔣萬安「萬事推給中央」的甩鍋本色。圖／聯合報系資料照片

輝達即將進駐北投士林科技園區，相關用電問題成為台北市長選戰交鋒議題。民進黨發言人吳崢今天表示，現在的問題根本不是缺電，而是台北市政府行政效率低落，導致電力送不進去，這再次展現了台北市長蔣萬安「萬事推給中央」的甩鍋本色。

2026九合一選舉

針對輝達進駐北士科用電問題，民進黨北市長參選人沈伯洋昨天表示，「檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事，黃仁勳提的是Energy（能源）不是Electricity（電力）。蔣萬安也反擊，「沒有能源Energy，怎麼會有穩定的電力Electricity。」

吳崢表示，台電電力臉書每天都有清楚公布數據，昨天的全國尖峰備轉容量率高達21%，今天也有20%，近期都保持穩定的數字，這代表電力供應相當充足，台電還多發了很多電備用。

吳崢指出，真正導致北士科電力問題的是電送不進去，北市府早知道輝達要來，卻一直無法蓋好文林變電所，沒有變電所，電力再多也用不了。這就好比沒有水箱、水管、水龍頭，源頭有再多水一樣用不了，這麼簡單的道理，堂堂首都市長搞不懂嗎？

吳崢說，在地民意代表早就在關心、監督、協調文林變電所的進度，在地的民進黨立委吳思瑤早就和台電開會超過一年，沈伯洋也已經與台電討論永久變電所方案。

吳崢表示，台電更是盡心盡力研擬多套供電方案，甚至為了因應輝達進駐，規畫先蓋文林臨時變電所救急，並同步推動永久變電所工程，結果蔣萬安與台北市政府一拖就是一年多，現在輝達真的要來了，才臨時抱佛腳開始說要找台電討論。

吳崢批評，當初台電規畫200億元強化電網韌性、改善產業園區供電的特別預算，其中就包含北士科，但國民黨與民眾黨立委卻把預算砍光，蔣萬安則從來沒幫台電說過一句話，真正拖累北士科的，不是中央能源政策，而是蔣萬安自己以及其所屬的國民黨。

2026九合一選舉 蔣萬安 輝達 北士科 用電 台北市選舉 台電

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