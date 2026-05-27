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吳思瑤批蔣萬安拖延文林變電所 張斯綱反嗆：妳支持變電所放地面？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨台北市議員張斯綱。本報資料照片／記者余承翰攝影
國民黨台北市議員張斯綱。本報資料照片／記者余承翰攝影

輝達落腳北士科，該區用電成台北市長選戰攻防，綠委吳思瑤今批市長蔣萬安拖延文林變電所整整一年。國民黨北市議員張斯綱今點出，都市計畫明定變電所應以地下化原則設置，但台電去年申請地上屋內型變電所，他嗆台電該拿出符合方案，而非讓民進黨民代幫洗地。

2026九合一選舉

張斯綱今在臉書發文談及文林變電所一事，看到吳思瑤又輸了的發文，讓人很傻眼。他更問吳「協調會都開了10次，為什麼到現在，還得不到市民需要的『變電所地下化』？妳是支持文林變電所放在地面上的背後主使？」

他直言，這件事情不是吳思瑤講的那樣。「台電到114年才首次提出申請，而且申請的還是『地上屋內型』變電所」，這個重點吳怎麼略過不講？事實是早在99年的都市計畫已明定，變電所應以地下化原則設置。地方居民要求地下化，不是今天才喊；市府要求地下化，也不是臨時刁難。

張斯綱說，北市府早在台電申請後就一路與台電協調，開了2次跨局處會議，期間也不斷地協調修改方案，到現在總共來回7、8個方案，整個過程都有完整紀錄。

他點出，更別說台電自己近年在台北市推動的變電所案例，成功、松湖、玉成等，也幾乎都是地下化方向。都市計畫如此、台電自己的設置趨勢也是如此，結果到了北投，突然來吵說要放地上？現在又有人配合跳出來帶風向，好像北市府刻意阻擋供電建設一樣，身為士林北投的民意代表，能不氣憤嗎！

張斯綱批，到底是誰在拖？如果協調10次，還協調不出市民需要的地下化方案，那吳思瑤是不是更應該去問台電，「為什麼明知都市計畫原則，還要提出地上型方案？」不要每次中央能源政策出問題，就把責任甩給地方。

他認為，北士科要電，市民要安全、景觀與生活品質，兩件事本來就要一起處理。台電該做的是拿出符合都市計畫、符合地方期待的地下化方案，不是讓民進黨民代出來幫忙洗地。

2026九合一選舉 蔣萬安 北士科 台電 輝達 用電 吳思瑤

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