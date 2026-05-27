輝達用電蔣萬安劍指中央能源政策 民進黨社群批甩鍋卻「翻車」了

輝達即將進駐北投士林科技園區，日前執行長黃仁勳表態台灣需要更多的電，引發熱議。台北市長蔣萬安劍指中央直言，「如果沒有正確的能源政策，怎會有充足穩定的電力供應？」民進黨官方Threads今天發文痛批是甩鍋，不料卻大翻車，不少網友在下方反嗆源頭才是關鍵，怒批執政黨只會攻擊對手，拿不出政績。

民進黨官方Threads今天早上在臉書攻擊蔣萬安，只蔣萬安面對北士科的輝達台灣總部即將啟動，聲稱「沒有能源、沒有穩定的電力」。痛批是甩鍋，是蔣自己搞不定北士科的文林變電所電才送不進來，更已台電昨數據全國尖峰備轉容量率可是高達21%，今天也有20%，台電都多發這麼多電了，「台北市政府要擺爛也找個好一點的理由吧？」

不過貼文一出後卻引來不少人批評，「一個國家現任執政黨的官方帳號，每天發的文都在攻擊自己的對手」、「誰在野一直強逼核四要停工的」、「源頭就不夠了你還在管中繼站」、「用電看的不是尖峰發電量這是最基本的常識連這個都要騙，蠻惡質的」。

民進黨官方Threads今天早上在臉書攻擊蔣萬安，只蔣萬安面對北士科的輝達台灣總部即將啟動，聲稱「沒有能源、沒有穩定的電力」痛批甩鍋。圖／取自民進黨Threads