快訊

更長更窄！iPhone 18 Pro系列傳機身比例大改 照片曝光

丁學文專欄／政經局勢逆轉 各國央行觀望情非得已

轟動全台的傳奇女伶！「派娜娜」跨越文化的人生故事

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達用電蔣萬安劍指中央能源政策 民進黨社群批甩鍋卻「翻車」了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨官方Threads今天早上在臉書攻擊蔣萬安，只蔣萬安面對北士科的輝達台灣總部即將啟動，聲稱「沒有能源、沒有穩定的電力」痛批甩鍋。記者林伯東／攝影
民進黨官方Threads今天早上在臉書攻擊蔣萬安，只蔣萬安面對北士科的輝達台灣總部即將啟動，聲稱「沒有能源、沒有穩定的電力」痛批甩鍋。記者林伯東／攝影

輝達即將進駐北投士林科技園區，日前執行長黃仁勳表態台灣需要更多的電，引發熱議。台北市長蔣萬安劍指中央直言，「如果沒有正確的能源政策，怎會有充足穩定的電力供應？」民進黨官方Threads今天發文痛批是甩鍋，不料卻大翻車，不少網友在下方反嗆源頭才是關鍵，怒批執政黨只會攻擊對手，拿不出政績。

2026九合一選舉

民進黨官方Threads今天早上在臉書攻擊蔣萬安，只蔣萬安面對北士科的輝達台灣總部即將啟動，聲稱「沒有能源、沒有穩定的電力」。痛批是甩鍋，是蔣自己搞不定北士科的文林變電所電才送不進來，更已台電昨數據全國尖峰備轉容量率可是高達21%，今天也有20%，台電都多發這麼多電了，「台北市政府要擺爛也找個好一點的理由吧？」

不過貼文一出後卻引來不少人批評，「一個國家現任執政黨的官方帳號，每天發的文都在攻擊自己的對手」、「誰在野一直強逼核四要停工的」、「源頭就不夠了你還在管中繼站」、「用電看的不是尖峰發電量這是最基本的常識連這個都要騙，蠻惡質的」。

民進黨官方Threads今天早上在臉書攻擊蔣萬安，只蔣萬安面對北士科的輝達台灣總部即將啟動，聲稱「沒有能源、沒有穩定的電力」痛批甩鍋。圖／取自民進黨Threads
民進黨官方Threads今天早上在臉書攻擊蔣萬安，只蔣萬安面對北士科的輝達台灣總部即將啟動，聲稱「沒有能源、沒有穩定的電力」痛批甩鍋。圖／取自民進黨Threads

輝達即將進駐北投士林科技園區，日前執行長黃仁勳表態台灣需要更多的電，引發熱議。記者林伯東／攝影
輝達即將進駐北投士林科技園區，日前執行長黃仁勳表態台灣需要更多的電，引發熱議。記者林伯東／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 輝達 北士科 用電 台北市選舉

延伸閱讀

台北市長選戰攻防 蔣萬安：沒能源沒電力

隔空再槓！民進黨喊「電明明很夠是蔣萬安蓋不出變電所」北市反擊了

【重磅快評】輝達都來了 台電不能多關愛文林變電所？

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是Electricity....蔣萬安用1句話反擊

相關新聞

綠拿輝達打變電所爭議 台電反市府是專業或政治盤算？

輝達執行長黃仁勳喊話「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，民進黨台北市長參選人沈伯洋拿來操作選戰，稱黃講的是Energy、不是Electricity，重點是批北市府拖延蓋變電所；但變電所是地方施政要項，關鍵卻常取決於台電，曾文生是歷來政治性格最鮮明的台電董座，北市府能否如願要到地下型變電所，恐怕要問曾了。

竹縣關西普發5千掀遷戶潮 2天暴增500人拚保住2席議員

新竹縣關西鎮代表會議通過「振興發展自治條例」草案，只要在5月29日前設籍關西，每人可領5000元，恰逢關西鎮因人口流失導致下屆縣議員席次從2席減為1席，引爆「領現金、保席次」遷戶潮。據統計，近2天遷入已破500人，若突破800餘人，可望保住2席。

彰化市長提名登記完成 温芝樺喊民調決勝、陳文賓主張協調

彰化市下屆市長選舉，民進黨已提名彰化縣議員黃柏瑜參選，國民黨彰化縣黨部今、明兩天受理鄉鎮市長提名登記，彰化縣議員温芝樺及彰化市民代表會主席陳文賓今天先後完成登記。不過，兩人對提名方式看法不同，温芝樺主張以初選民調決定人選，陳文賓則認為應透過協調整合，避免黨內分裂。

輝達交鋒！民進黨：電力很充裕 是蔣萬安市府蓋不出變電所

輝達即將進駐北投士林科技園區，相關用電問題成為台北市長選戰交鋒議題。民進黨發言人吳崢今天表示，現在的問題根本不是缺電，而是台北市政府行政效率低落，導致電力送不進去，這再次展現了台北市長蔣萬安「萬事推給中央」的甩鍋本色。

吳思瑤批蔣萬安拖延文林變電所 張斯綱反嗆：妳支持變電所放地面？

輝達落腳北士科，該區用電成台北市長選戰攻防，綠委吳思瑤今批市長蔣萬安拖延文林變電所整整一年。國民黨北市議員張斯綱今點出，都市計畫明定變電所應以地下化原則設置，但台電去年申請地上屋內型變電所，他嗆台電該拿出符合方案，而非讓民進黨民代幫洗地。

民進黨竹縣、澎湖仍無解 選對會僅建議徵召林月琴選苗栗市長

民進黨選對會今天開會討論年底選戰布局，黨內人士表示，新竹縣還在交涉，有待下周再討論；澎湖縣部分，因傷休養中的澎湖縣長陳光復，陳妻想代夫出征，但地方還有不同意見，仍陷入膠著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。