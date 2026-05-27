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隔空再槓！民進黨喊「電很夠是蔣萬安蓋不出變電所」北市反擊了
輝達落腳台北市，北士科用電成為北市長選戰攻防。民進黨粉專今在臉書轟北市府「電明明很夠！是蔣萬安蓋不出『變電所』！」民進黨立委吳思瑤也批蔣萬安拖延蓋變電所，北市副發言人魏汶萱反擊，北市府與台電一直密切協商，變電所不會是問題，真正的核心議題在於台灣的能源與電力政策。
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魏汶萱也表示，輝達執行長黃仁勳今天很明確多次表達「台灣需要electricity」，真正的核心在於台灣的能源與電力政策。
民進黨立委吳思瑤今在臉書批評，指市長蔣萬安不只慢了48小時，文林變電所更整整拖延一年，直言蔣是「被逼急了」，昨日在議會遭砲轟，才承諾今日與台電開會討論方案。但她與民進黨市長參選人沈伯洋，早在前天25日就已與台電共商方案，而這也是她一年來，為北士科用電問題召開的「第N次會議」。
魏汶萱說，北市府與台電一直密切協商變電所，但真正的核心議題，在於能源與電力政策。
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