影／輝達進駐北士科是能源或電力問題？沈伯洋：問題在變電所設置

輝達進駐北投士林科技園區預計2029年啟用，針對Energy（能源）或是Electricity（電力）問題。台北市長蔣萬安表示根本問題是國家整體的能源政策。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在立法院強調問題在變電所設置。

沈伯洋今天在立法院受訪表示如同水庫跟水管一樣，今天是在討論的是水管到底有沒有接到家裡來。結果蔣萬安及國民黨，是在講說水庫的水夠不夠，然後一直在講降雨量夠不夠。沈伯洋強調像昨天算是非常熱的一天，備轉容量率是21%，是十年前的十倍。如果這叫做錯誤的能源政策，那請問十年前國民黨執政，叫做什麼能源政策？

沈伯洋說根本就不是能源不足的問題，能源很足夠，如果今天的變電所不是臨時變電所，臨時變電這個「水管」，是不夠的。如果今天能夠按照台電建議的方案，做一個文林變電所，它能夠提供不只是150百萬伏安，不只是200百萬伏安，甚至最後可以到500百萬伏安，這絕對夠用。

沈伯洋質疑蓋變電所是需要時間的，到底有沒有辦法趕得上期程？趕得上招商？現在全部都是一個大問號。