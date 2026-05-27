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無黨博士蔡松益宣布參選嘉義縣長 拋開藍綠主打醫療與青創

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長選戰，無黨博士蔡松益宣布參選，他曾登記參選嘉市長，後因選舉延期補選未參選；本屆嘉市立委選舉獲復康聯盟黨徵召參選落選。圖／取自蔡松益臉書
嘉義縣長選戰，無黨博士蔡松益宣布參選，他曾登記參選嘉市長，後因選舉延期補選未參選；本屆嘉市立委選舉獲復康聯盟黨徵召參選落選。圖／取自蔡松益臉書

嘉義縣長選戰升溫，民進黨提名立委蔡易餘參選，國民黨縣黨部委員會昨天拍板，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡出戰；52歲無黨籍蔡松益博士，今天宣布投入縣長選舉，強調拋開藍綠、專業治理縣政。蔡松益曾登記參選嘉市長，後因選舉延期補選未參選；本屆嘉市立委選舉獲復康聯盟黨徵召參選，僅獲839票落選。年底決定挑戰嘉縣長大位，引發關注。

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蔡松益擁有國立陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學博士學位，曾任嘉義聖馬爾定醫院影像醫學部行政副主任，過去在兩岸多家醫學機構任職，目前在大陸山東省淄博市齊魯醫藥學院擔任副教授。為投入選戰，蔡松益2月將戶籍遷至太保市父母購置住處，完成參選布局。他預計下月返鄉過端午節，籌備競選團隊事務，預定7月競選起跑。

外界好奇參選動機，蔡松益說，他出生台中，在嘉義生活工作超過30年，對地方有深厚情感，長年觀察地方政治生態，藍綠惡鬥與派系角力，消耗嘉義發展能量，決定以無黨籍投入縣長選戰，跳脫政黨框架，以專業務實治理縣政。

蔡松益強調，他不依附政黨、不結盟派系、不接受利益綁樁，以學術專業與實際行動服務地方；鄉親期待安居、樂業、健康與便利生活環境。他提政見：完善嘉縣醫療體系、提升偏鄉醫療資源；扶植青年創業在地就業，避免人口外流。推動城鄉基礎建設平衡發展，清廉務實、簡約執政。

嘉義縣長選戰，無黨博士蔡松益宣布參選，他曾登記參選嘉市長，後因選舉延期補選未參選；本屆嘉市立委選舉獲復康聯盟黨徵召參選落選。圖／取自蔡松益臉書
嘉義縣長選戰，無黨博士蔡松益宣布參選，他曾登記參選嘉市長，後因選舉延期補選未參選；本屆嘉市立委選舉獲復康聯盟黨徵召參選落選。圖／取自蔡松益臉書

嘉義 蔡松益 蔡易餘 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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