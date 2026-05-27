蘇巧慧推動驗光產業發展 創會理事長讚：化繁為簡、執行力超強

民進黨新北市長參選人蘇巧慧衝刺選情，今天再發布「醫界為巧慧加油」系列影片，找來中華民國驗光生公會全國聯合會創會理事長許正格，分享與蘇巧慧共同合作推動隱形眼鏡安全管理、媒合新北市長輩配鏡服務，並催生北台灣醫學大學首次設立視光學系的過程。許說，蘇巧慧一直都是用最高的執行力與溫暖的態度為民眾爭取資源與權益，深信蘇巧慧絕對是最好的新北市長人選「新北市長，我挺蘇巧慧！」

蘇巧慧表示，她長期關注民眾的用眼安全及視光專業發展，自2016年「驗光人員法」公布施行，將驗光配鏡正式納入醫事服務以來，她積極扮演民間與政府溝通的橋樑，包含為避免民眾佩戴不合適的隱形眼鏡引發角膜炎、乾眼症或角膜潰瘍等風險，她接受驗光生公會全國聯合會建議，成功協調衛生福利部明定，拋棄式隱形眼鏡廣告應加註警語，引導民眾建立正確就醫與配鏡觀念。

為照顧長輩視力，她也攜手驗光生公會全聯會及新北市驗光生公會，共同舉辦多場公益活動，由專業驗光團隊將檢測儀器搬進里民活動空間，讓長輩們免去舟車勞頓，在自家生活圈就能就近接受精準的視力檢查、配戴合適的老花眼鏡。

蘇巧慧指出，為讓北台灣可以有更完善的視光服務，她與張宏陸委員和教育部、衛福部協調，促成馬偕醫學大學於2023年成立「視光學系」，成為北台灣唯一隸屬於醫學大學體系的視光科系，除養成醫事人員投入臨床外，也注重學術研究與國際交流，培育如兼具人工智慧、醫療工程及光學設計等跨域人才。

蘇巧慧強調，未來擔任新北市長，她將延續這份對大眾用眼健康的承諾，期盼進一步深化產官學合作，從學童近視防治，到銀髮族視力保健，全方位守護新北市民的靈魂之窗。

許正格表示，蘇巧慧在公會草創期便主動關心，更指派辦公室助理與公會建立直接的對接窗口，雙方共同擬定法案推動方向，並一字一字撰寫相關立法文件，成功推動更完善的隱形眼鏡安全管理機制，保障民眾的視力健康。他非常感謝蘇巧慧總是耐心聆聽、釐清公會訴求，並提供最專業的建議與協助，直到今天，他都還留存著當時與蘇巧慧團隊初次對接、討論法案的聯絡紀錄。

許正格也提到，蘇巧慧不只關心產業，過去也曾媒合公會深入新北市社區，為當地的長輩提供配鏡服務，讓更多市民可以享受到好的政策。

許正格強調，他與蘇巧慧認識十多年來，蘇巧慧的執行力與溫暖的特質都讓他印象深刻，相信蘇巧慧能為新北市帶來嶄新的未來，年底新北市長選舉，他一定支持蘇巧慧。