她也要選苗栗市長 39.5年房仲董事長楊燕梅宣布參選

苗栗房仲業先驅楊燕梅昨天宣布參選下屆苗栗市長，強調擔任39.5年的董長專業，她看不下去了，苗栗市發展不能再空轉，承接銅鑼科學園區的機會，打造花園城市。

下屆苗栗市長選舉，國民黨苗栗市長余文忠競選連任，民進黨徵召立委林月琴參選，7連霸縣議員禹耀東信誓旦旦參選到底，楊燕梅有商場女強人形象，曾競選過縣議員，姪子楊得君是現任苗栗市民代表，楊燕梅昨天在個人臉書分享宣布參選，為選情再添變數。

楊燕梅說，台灣美光記憶體股份有限公司進駐銅鑼科學園區，第一波創造上千個工作機會，現在的銅科園區，每天一早就可以發現載送員工上班的巴士絡繹不絕，銅科帶來了龐大的人流與家庭，這是一條正在流動的「機會之河」，但苗栗市卻沒有準備好迎接，她站出來，不是為了批評而批評，而是因為真的看不下去。

她指出，這些人才與家庭，本來可以成為苗栗的未來，卻一個個流向台中、流向豐原，最後不會留在銅鑼、不會留在三義，更不會停在苗栗市，這不是命運，這是選擇，而這個選擇，來自吸引力不足，她有房地產與市場規畫的專業，要讓苗栗市被看見、被選擇，來苗栗工作的人，選擇住在苗栗、消費在苗栗、扎根在苗栗。

楊燕梅政見主張，包括規畫優質住宅區，吸引園區工程師與家庭定居苗栗市； 推動親子友善政策優質學校、托育資源、課後照顧； 發展生活商圈與餐飲文化，創造在地就業機會； 結合交通改善，強化苗栗市與銅鑼、三義的通勤便利性。