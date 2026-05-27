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李四川用橋梁意象打造競選主視覺「做事的人，做成事的人」

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今公布競選主視覺，以橋梁為核心意象，傳達對於新北市的發展願景。圖／李四川競選辦公室提供
國民黨新北市長參選人李四川今公布競選主視覺，以橋梁為核心意象，傳達對於新北市的發展願景。圖／李四川競選辦公室提供

國民黨新北市長參選人李四川今公布競選主視覺，以橋梁為核心意象，傳達對於新北市的發展願景。李四川說，橋不會憑空出現，總要有人，一步一步把它築起來，他一輩子都是「做事的人，做成事的人」，希望連起每一條路、每一座橋，連起雙北生活圈，連起新北每一個想把日子過好的人。

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李四川表示，新北是一座多橋的城市，淡水河、新店溪、大漢溪、基隆河都在這片土地，是一座一座的橋，孕育出這個城市。主視覺的橋樑意象有四層涵義：「橋，有著許多市民每一天穿越的身影。橋，串起了雙北的共同生活圈。橋，連結起天南地北搬來新北的朋友。橋，才能接起河的兩端，就像兩個人不分彼此的撐起另一個人。」

李四川競選辦公室說明，新北市的新住民、新移民全國最多，有許多從外縣市來打拚的鄉親，李四川競選主視覺以「斜張橋」為核心意象，結合橋體中央的「川」字造型，象徵連結城市、人與人之間，以及穩健治理與向前推進的力量。

此次競選主視覺識別系統以簡潔的幾何線條勾勒橋樑結構，深藍、亮藍、活力青、暖黃四色色塊由兩側向中央拱起，構成一座橋的剪影，既是基礎建設的橋梁，也是拉近世代、拉近雙北、拉近人與人的象徵。色彩上，主視覺以藍色為主調，代表專業、信任與穩定，搭配象徵溫暖、光芒與活力的黃色，以及帶出年輕、清新與合作感的青色。

國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動，受到支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）昨天出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動，受到支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

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