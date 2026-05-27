聽新聞
0:00 / 0:00

綠組花蓮隊亮相 藍白提名作業中

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
民主進步黨花蓮縣黨部昨天舉辦提名記者會，集結21位參選人領取競選背心並齊喊「凍蒜」。記者王思慧／攝影
民主進步黨花蓮縣黨部昨天舉辦提名記者會，集結21位參選人領取競選背心並齊喊「凍蒜」。記者王思慧／攝影

年底選戰逐漸加溫，花蓮綠營提名的廿一名參選人組成「Team Hualien」花蓮隊，昨天合體亮相造勢，目前還未有鄉鎮市長參選人，仍在持續徵詢；國民黨除縣長已確定徵召游淑貞，陸續辦理領表登記或協調作業，正式提名名單尚未出爐。

2026九合一選舉

民進黨在花蓮提名的廿一人，包括第一、第三選區縣議員參選人共六人，花蓮市、吉安鄉、瑞穗鄉、富里鄉代表共九人，及花蓮市、玉里鎮里長共六人。

昨天「Team Hualien」榮譽主委、縣議員張美慧，以及總幹事、縣黨部主委嚴献宗為參選人穿上競選背心，齊聲高呼「凍蒜」，為選戰暖身。

對於尚未提出鄉鎮市長參選人，嚴献宗表示，持續徵詢適合人選，不排除與無黨籍人士合作；張美慧認為，培養政治人才須從基層開始，從民代、村里長開始歷練，未來自然有機會成為優秀的鄉鎮市長甚至縣長人選。

國民黨在花蓮占有優勢，選戰節奏較慢，從上月起分批開放參選者領表登記，登記的鄉鎮市長有十二人，縣議員部分有二十人，相當踴躍，近日也辦理基層民代及村里長領表登記作業。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，人選還在積極協商中，待中央核定後才有參選名單。

民眾黨部分，議員以上由黨中央提名，尚未公布；代表及村里長將評選後報給黨中央，確認後公布。

2026九合一選舉 張美慧 游淑貞

延伸閱讀

連江地方大選提名 藍營將資格審查、綠營研擬中

屏市選戰 周佳琪力拚連任 梁育慈臨危受命

苗栗黨部小組長培訓 鄭麗文：拚年底全面勝利

藍營嘉義縣長人選出爐 在野大聯盟推7年級單身貴族對決

相關新聞

台北市長選戰攻防 蔣萬安：沒能源沒電力

輝達執行長黃仁勳日前一句，「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，引爆台北市長選戰攻防。民進黨台北市長參選人沈伯洋稱，「黃仁勳講的是Energy（能源）、不是Electricity（電力）」，並批蓋變電所被北市府拖延一年；台北市長蔣萬安反駁，「沒有Energy，怎會有穩定的Electricity？」北市今天會和台電討論新蓋變電所事項，臨時變電所預估最快廿個月可完工。

觀察站／能源交鋒 沈伯洋自曝綠營錯誤政策

能源議題引爆大選攻防，台北市長蔣萬安促成輝達落腳北市的政績牌，最近成為民進黨台北市長參選人沈伯洋的箭靶，綠營猛轟北士科用電問題，指蔣市府蓋變電所延宕一年。但沈伯洋企圖用變電所來轉移焦點，卻反曝自家民進黨執政十年以來，長期錯誤的能源政策。

白控蘇巧慧妹獲補助未利益迴避 蘇巧慧：妹靠專業發光

民眾黨昨指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的胞妹蘇巧純在父親蘇貞昌任行政院長期間，獲國發基金一九九九萬九千元投資，視利益迴避於無物。國發會、經濟部皆表示，相關補助案皆按程序進行，未有差別待遇。

藍委：重啟核三 補上AI電力缺口

輝達執行長黃仁勳訪台，關切我國能源發展。民進黨立委沈伯洋將矛頭指向台北市政府，指北市府拖延台電設置變電所，恐影響輝達招商。國民黨立委王鴻薇昨表示，「非核家園」致供電吃緊，並呼籲重啟核三，否則翻倍的ＡＩ電力缺口，將拖垮產業發展。

雙北選戰 綠搶客家票 藍攻婦女票

雙北有不少客家族群，民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧昨都提出客家政策。

綠組花蓮隊亮相 藍白提名作業中

年底選戰逐漸加溫，花蓮綠營提名的廿一名參選人組成「Team Hualien」花蓮隊，昨天合體亮相造勢，目前還未有鄉鎮市長參選人，仍在持續徵詢；國民黨除縣長已確定徵召游淑貞，陸續辦理領表登記或協調作業，正式提名名單尚未出爐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。