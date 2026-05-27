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白控蘇巧慧妹獲補助未利益迴避 蘇巧慧：妹靠專業發光

聯合報／ 記者林銘翰林海邱書昱張策／連線報導
民眾黨新北市議員參選人林子宇（左）、陳怡君（右）與民眾黨立委洪毓祥（中）昨天在立法院黨團舉辦「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會。記者余承翰／攝影
民眾黨新北市議員參選人林子宇（左）、陳怡君（右）與民眾黨立委洪毓祥（中）昨天在立法院黨團舉辦「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會。記者余承翰／攝影

民眾黨昨指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的胞妹蘇巧純在父親蘇貞昌任行政院長期間，獲國發基金一九九九萬九千元投資，視利益迴避於無物。國發會、經濟部皆表示，相關補助案皆按程序進行，未有差別待遇。

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蘇巧慧還擊說，她妹妹靠專業發光發熱，幫助很多新創產業、新領域，與對手（李四川）家人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人，這類犯罪行為完全不一樣。蘇也說，上周對手的家人才在法庭上認罪，緊接著就有這種莫名其妙記者會。

李四川說，不管誰犯法都應依法辦理，希望對手不要雙標、不要焦慮，更不要用抹黑家人的方式解決自己問題。

民眾黨議員參選人林子宇指出，二○二一年八月，蘇巧純接任曠世智能公司董事兼任營運長；二○二二年蘇貞昌任行政院長期間，曠世智能獲得國發基金一九九九萬九千元投資；二○二三年二月，曠世智能宣布獲得台企銀領投、國發基金跟投一百五十萬美元「Pre-A輪募資」；二○二四年曠世智能再度獲得經濟部商業發展署一百二十萬元補助。

林子宇指，曠世智能現址與「二三設計」位在同一棟大樓，二三設計入主曠世智能之後，公司接連獲得國發基金、商發署投資補助，而曠世智能旗下經營的「微股力」平台，更在國發基金投資前一個月發生詐騙集團利用微股力平台進行投資詐騙案。

民眾黨立委洪毓祥說，天使投資上限金額為兩千萬元，曠世智能竟恰巧獲得一九九九萬九千元投資，經濟部商發署同樣存有利益衝突迴避問題。

經濟部表示，相關補助案皆按程序進行，僅憑單一個案獲得補助做過度延伸，是不當連結。國發會說，並無針對特定個人、家族或背景對象提供差別待遇。

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