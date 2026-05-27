雙北選戰 綠搶客家票 藍攻婦女票

雙北有不少客家族群，民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧昨都提出客家政策。

沈伯洋主張以客語認證加成、優先，客家幣等誘因，鼓勵「講了有好處」；蘇巧慧拋出擴大文化幣、客家幣使用。藍營新北市長參選人李四川昨出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動，並成立婦女後援會，搶攻婦女票。

台灣客社昨在台大校友會館聯合推薦民進黨北部參選人，沈伯洋說，北市作為首都，要引領國家語言政策；語言振興要素包括家裡要講、走出門有機會講、講了有好處，進而產生文化認同感與驕傲感。

他表示，「講了有好處」像是聘用人員時加入客語認證加成、優先，或提供具經濟誘因的客家幣及客家券，也可推動社區共照中心，北市有客家園區，如何將中間破碎的點嫁接、串連，是首都責無旁貸任務。

蘇巧慧表示，她向客委會爭取，類似新北市散居的客家地區，應有不同政策補助，第一階段是擴大文化幣、客家幣的使用；客家社團也要大力補助，以創新跨域方式，像是拍客家劇、電影、展覽、AI科技等概念融入，傳承客家文化。

國民黨新北市長參選人李四川（左）昨下午出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動，並授旗給婦女後援會。記者潘俊宏／攝影

李四川昨天出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼，現場擠滿了五百多名支持者，李四川被熱情民眾簇擁，從入口處到走上舞台，短短一段路走十分鐘才上台。

李四川表示，很多人說男生是一家之主，但「家裡真正的董事長都是媽媽」。他拜託大家支持他回到新北市，一起為新北打拚，讓「新北走出去、讓國際看到新北」。