藍委：重啟核三 補上AI電力缺口

輝達執行長黃仁勳訪台，關切我國能源發展。民進黨立委沈伯洋將矛頭指向台北市政府，指北市府拖延台電設置變電所，恐影響輝達招商。國民黨立委王鴻薇昨表示，「非核家園」致供電吃緊，並呼籲重啟核三，否則翻倍的ＡＩ電力缺口，將拖垮產業發展。

王鴻薇表示，非核家園的錯誤能源政策導致未來供電極度吃緊，即便如今重啟核二、核三，最快也需至二○二八年才能見效；沈伯洋將輝達落腳北士科所面臨的能源與缺電危機，刻意轉移焦點為變電所問題。未來台灣ＡＩ產業的電力需求將是過去十年平均的兩倍以上，若無法徹底解決當前的缺電問題並提供充足能源，台灣的ＡＩ產業發展將因電力供應嚴重落後而付出代價。

國民黨立委賴士葆說，美國商會等國外專業人士都對台灣是否有充足電力表達憂慮，行政院長卓榮泰仍以「用傳統的乾淨能源」回應，毫無新意；行政部門如何加速核三廠的重啟工作，是刻不容緩的要事。