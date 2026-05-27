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觀察站／能源交鋒 沈伯洋自曝綠營錯誤政策

聯合報／ 本報記者林麗玉林政忠
民進黨台北市長參選人沈伯洋。記者葉信菉／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋。記者葉信菉／攝影

能源議題引爆大選攻防，台北市長蔣萬安促成輝達落腳北市的政績牌，最近成為民進黨台北市長參選人沈伯洋的箭靶，綠營猛轟北士科用電問題，指蔣市府蓋變電所延宕一年。但沈伯洋企圖用變電所來轉移焦點，卻反曝自家民進黨執政十年以來，長期錯誤的能源政策

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面對台灣未來ＡＩ產業發展的挑戰，黃仁勳日前語重心長提到，「台灣需要更多能源，沒有能源，就沒有經濟成長。」對於全球ＡＩ龍頭教父的示警提醒，民進黨並未聽進去，沈伯洋甚至偷換概念將能源政策「碎片化」成變電所議題，以「供水沒水管」等行政程序攻擊蔣市府，把中央的能源責任丟在腦後；如同綠營把鼠患問題糾結在北市府的鼠藥地圖、每日記者會等行政程序，忘了中央要負起環境用藥安全管制、重大傳染病監測與疫調督導等責任。

沈伯洋聲稱，「黃仁勳講的是Energy（能源）、不是Electricity（電力）」，看似英文專業，實是典型的名詞切割，把「檢討能源政策」跟「檢討變電所」切割為二，他還提出另類的「水管說」，意指北士科發展需要變電所，就好像供水需要水管，似乎把能源不足問題降階簡化成地方接水管效率。

蔣萬安回到最根本的「大水庫邏輯」，亦即能源和電力是一體，「沒有Energy，怎會有穩定的Electricity？沒有正確的能源政策，怎麼會有充足、穩定的電力供應？」如果沒有穩定充足的水庫水源，地方接再多水管也是空轉。

綠營話術愈來愈精緻，現實卻愈來愈殘酷。當黃仁勳擔心台灣「水庫有沒有水」，沈伯洋卻還在研究「有沒有接水管」，這場爭論凸顯的不只是地方行政效率問題，而是民進黨能源論述陷入自我矛盾的困境。

能源問題是國安議題，政府誇口電力超前部署，企業界卻憂心忡忡；當全世界都在搶能源、搶電力、搶基載，台灣的執政者若還沉迷文字遊戲，那才是真正的國安危機。

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