台北市長選戰攻防 蔣萬安：沒能源沒電力

輝達執行長黃仁勳日前一句，「台灣需要更多能源，沒能源就沒經濟成長」，引爆台北市長選戰攻防。民進黨台北市長參選人沈伯洋稱，「黃仁勳講的是Energy（能源）、不是Electricity（電力）」，並批蓋變電所被北市府拖延一年；台北市長蔣萬安反駁，「沒有Energy，怎會有穩定的Electricity？」北市今天會和台電討論新蓋變電所事項，臨時變電所預估最快廿個月可完工。

輝達在北士科的海外總部動工在即，據了解，輝達在北士科的辦公室，除進駐海外總部，也將有小型的研發中心，輝達是以行政中心總部形式進駐北士科，蔣萬安與輝達執行長黃仁勳今天將同框出席過去不對外公開的員工大會，顯示輝達相當重視北市這個合作夥伴。

行政院長卓榮泰昨說，台電一再經過縝密計算，到二○三二年以前，用電需求沒有發生不足的現象。傳統核能電廠也進入實質審核，由核安會核定台電送出的自主安全檢查及再運轉計畫，目前都多方面進行，台灣對全世界產業有責任，務必要提供乾淨且穩定無虞的電力供應。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（圖）批，蓋變電所被北市府拖延；台北市長蔣萬安表示，今天會和台電討論新蓋變電所。記者林澔一／攝影

對於黃仁勳點出台灣能源問題，沈伯洋昨說，檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事，他一直以來都是在講北士科發展需要變電所，從一開始前市長郝龍斌預估所需用電約一二○百萬瓩到後來一五○百萬瓩，直到後來二○○百萬瓩，這些量能台電都可以供應，但供電就需要變電所。

蔣萬安則反問沈伯洋，如果沒有正確的能源政策，怎會有充足穩定的電力供應？對於卓揆稱二○三二年前不缺電，蔣指出，北市內湖前陣子才大規模停電，天氣愈來愈熱，接下來用電需求將大量增加，政府應該要有務實可行、穩定多元的能源組合，才能讓產業發展不受掣肘，民生用電充裕，民眾不用擔心缺電問題。

蔣萬安也說，近期盤點北士科電力需求，現在是以「仙渡變電所」供電，台電所提新蓋「文林變電所」，從去年起就開始討論，目前已進入最後方案研議；臨時變電所部分，台電預估可最快廿個月完工，至於後續蓋永久的文林變電所，市府希望朝地下化，台電也願配合或採共構方式，北市今天會和台電討論，同時與行政院持續溝通。

台電昨天表示，配合台北市政府規畫新建文林變電所，台電已與市府舉行多次協調會議，需請市府儘速提供園區內土地，盼最遲能在明年初動工興建文林臨時變電所，才能趕在輝達總部二○二九年啟用目標。