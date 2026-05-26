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苗栗黨部小組長培訓 鄭麗文：拚年底全面勝利

中央社／ 苗栗縣26日電

國民黨苗栗縣黨部今天舉辦基層幹部小組長培訓座談，黨主席鄭麗文說，苗栗縣長鍾東錦近年執政成績是國民黨的金字招牌，期勉全黨團結支持鍾東錦連任，力拚年底選舉全面勝利。

2026九合一選舉

這場座談會在苗栗市嘉新、嘉盛活動中心舉辦，國民黨苗栗縣第一選區（苗栗市、公館鄉、頭屋鄉）及第二選區（西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉）基層幹部、黨員及地方選舉參選人齊聚，鄭麗文及鍾東錦進場時，現場高喊「苗栗縣全壘打、苗栗加油」。

鄭麗文表示，苗栗縣過去近4年在鍾東錦執政下，縣政順利推動，苗栗正在起飛、快速進步當中，執政成績是國民黨的金字招牌，這麼優秀的團隊，需要大家全力支持，讓苗栗縣在今年底地方公職選舉繼續全壘打、讓鍾東錦高票連任。

鄭麗文指出，國民黨在苗栗縣長期執政，但沒有因此忘本、驕傲，沒有覺得「隨便派一個西瓜也會贏」，而是執政越久越謙卑、越認真，把老百姓當頭家，真正把縣民放在第一位，更從來不搞內鬥，從不當家帶頭作亂，每一天都在想著怎麼把事情做好、怎麼推動縣政、替苗栗爭取更多資源和建設，這就是與民進黨最大差別。

鄭麗文提到，鍾東錦延攬民眾黨籍的賴香伶出任副縣長，可見施政沒有分顏色，照顧縣民不分藍綠，這樣台灣才能團結，她強調，團結都不一定能做到最好，更何況不團結，「帶頭分裂台灣，製造內部對立才是台灣安全最大威脅來源」。

鄭麗文說，國民黨在野10年，缺乏資源，地方黨部經營辛苦，基層幹部培訓活動是為了重整國民黨「陸軍」，為了台灣、為了苗栗，肩負重擔，必須守住延續國民黨執政縣市，更要接著完成政黨輪替，重返執政，下架民進黨。

鍾東錦表示，上次選舉過程雖然發生一點摩擦，但他始終以藍營大兵自居，今天看到黨員同志齊聚，「感覺到團結的氣氛」讓他非常感動，至於國民黨苗栗縣黨務目前在議長李文斌擔任主委領導下，相信會越來越進步，更希望有更多年輕人加入，讓組織力量更多元完善。

國民黨苗栗縣黨部主委、議長李文斌說，目前黨部正積極把失聯黨員找回來，國民黨今年底有「最強母雞」縣長鍾東錦，帶領參選的縣議員及鄉鎮市長向前行，大家一定要團結，相信在苗栗一定會打贏選戰。

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