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連江地方大選提名 藍營將資格審查、綠營研擬中
迎戰地方大選，國民黨連江縣黨部辦理縣議員與鄉長提名作業，預計本週進行資格審查。民進黨連江縣黨部提名名單仍在研擬中，將於適當時機對外公開。
2026九合一選舉
中國國民黨連江縣黨部指出，5月中啟動首波縣議員與鄉長提名作業，14至15日領表，20至22日登記，預計本週舉行資格審查會議，再提報中央黨部核定。受限選舉人數少，導致電話抽樣樣本數不足，縣議員與鄉長均不辦理初選。
國民黨連江縣黨部表示，現任黨籍議員中，南竿鄉曹丞君、陳書建、林明揚；北竿鄉周瑞國、陳玉發；莒光鄉陳貽斌均爭取連任。唯一的新人為現任東引鄉長林德建。至於議長張永江則未領表。
張永江今天接受中央社記者電話訪問時僅表示，對此不發表意見。
鄉長方面，國民黨連江縣黨部說，現任除東引鄉長林德建因任期屆滿外，南竿鄉長林志東、北竿鄉長吳金平、莒光鄉長陳樂禮均爭取連任。東引鄉長則有現任東引鄉民代表林宇超與馮印樂2人登記。
民主進步黨連江縣黨部主委李哲宇今天接受中央社記者訪問指出，年底大選的提名項目與名單，黨內仍在研擬中，將視適當時機對外公開。
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