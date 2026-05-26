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陳素月輔選大將被爆料出軌人妻 前埔心鄉長張乘瑜揚言提告

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
前埔心鄉長張乘瑜又被爆料曾婚外情，他表示將會提告。本報資料照片
前埔心鄉長張乘瑜又被爆料曾婚外情，他表示將會提告。本報資料照片

彰化縣埔心鄉前鄉長張乘瑜為民進黨彰化縣長參選人陳素月輔選大將，卻再被爆料曾有婚外情及在農會選舉中幫忙賄選。張乘瑜說，爆料人林斯明和他有選舉恩怨，才會亂爆料，他將會提告；不過，林斯明說，他有憑有據不怕被告。

2026九合一選舉

民進黨資深黨員林斯明近日對媒體爆料指出，曾任二屆鄉長的張乘瑜在鄉長任內，出軌人妻，而且還不只一人，妻子陳素蘭才和他離婚，原本陳要提告，卻在陳素月勸說下，才未提告；去年他也曾接獲檢舉信說，張乘瑜在芳苑農會代表選舉時，曾幫人牽線賄選，又疑似私吞前金。

張乘瑜今天說，林斯明和他有選舉夙怨，所以處處針對他，散發不實謠言，他已在搜集資料，將會提告。張乘瑜說，他和前妻是理念不合才離婚，感情事說什麼都不對，他不願再重提。至於農會賄選一事他也覺得很冤，他只是代人傳話，就被亂傳謠言。

民進黨下屆員林市長參選人還未浮出檯面，基層也傳言，張乘瑜是陳素月輔選大將，有意參選員林市長。張乘瑜今否認參選，並表示他輔選都是義務職，也沒在陳素月輔選團隊擔任職務，他的媳婦劉珊伶已是溪湖區議員，前妻現在也是埔心鄉代，若連他都要選，民眾觀感一定不好，這絕對是有人故意放消息，要打擊他或陳素月。

林斯明表示，他所說的都有憑有據，他和張乘瑜沒有恩怨，他也沒要選舉，只是單純看不下去，說真話而己，所以不怕張乘瑜提告。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 陳素月

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