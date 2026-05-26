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藍營嘉義縣長人選出爐 在野大聯盟推7年級單身貴族對決

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
民進黨立委蔡易餘投入嘉義縣長選戰，長期深耕嘉義沿海地區，地方基層及農漁會系統具一定支持基礎。聯合報系資料照
民進黨立委蔡易餘投入嘉義縣長選戰，長期深耕嘉義沿海地區，地方基層及農漁會系統具一定支持基礎。聯合報系資料照

嘉義縣長選戰逐漸升溫，民進黨推出立委蔡易餘參選，國民黨則採取「在野大聯盟」應戰，國民黨嘉義縣黨部主委王育敏今天召開委員會議，確認縣長選舉將整合在野力量，禮讓無黨籍朴子市長吳品叡參選，後續將呈報黨中央核定，確定嘉義縣長將由2名七年級單身貴族對決。

2026九合一選舉

國民黨嘉義縣黨部表示，朴子市長吳品叡現年40歲，從基層一路打拚，曾任市民代表，2018年當選朴子市長並連任，形象清新、隨和親民，目前仍單身未婚，長期推動藝文活動及在地觀光，深受市民好評，在海線地區擁有高人氣，近期也已跨鄉鎮市參與活動。

民進黨立委蔡易餘現年46歲，父親為前立委蔡啟芳，出身嘉義政治家族，曾任律師，2016年首度當選立委，連任4屆，長期深耕嘉義沿海地區，為農業、漁業及地方建設議題發聲，在地方基層具一定實力，社群平台親民、幽默風格也受到年輕族群關注，目前也單身。

地方人士表示，吳品叡父親是國民黨朴子市黨部主委吳博文，叔叔是順天里長吳博鈺，家族實力深厚，還有青年軍挺叡團隊，將成為參選重要後盾。此外，吳博文非常相信神明，遇事會向神明求筊，家中祭拜媽祖、吳府千歲，住家對面就是巡天宮，可能有獲神明指示。

對於外界關注參選動向，吳品叡表示，目前仍在整合家族長輩意見，這段時間持續在地方傾聽聲音，看見不少鄉親對嘉義縣未來發展的期待與焦慮，她也感謝國民黨的看重與肯定，至於未來選舉相關規畫，她將在適當的時機，正式向外界說明。

國民黨嘉義縣黨部今天召開委員會議，將禮讓朴子市長吳品叡（右）參選縣長，相信其父親吳博文（左）地方實力有助益。圖／翻攝自東石之美臉書
國民黨嘉義縣黨部今天召開委員會議，將禮讓朴子市長吳品叡（右）參選縣長，相信其父親吳博文（左）地方實力有助益。圖／翻攝自東石之美臉書

嘉義 蔡易餘 朴子 2026九合一選舉 嘉義縣選舉 王育敏

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