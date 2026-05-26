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訪東京、熊本 民進黨高雄市長參選人賴瑞隆：攜國際友人開啟繁榮時代

中央社／ 高雄26日電

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆25日前往日本東京及熊本，展開為期2天的出訪行程。他說，未來高雄將持續走向世界，也讓世界走進高雄，攜手國際友人開啟下一個繁榮新時代。

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賴瑞隆偕同立委邱志偉、許智傑、郭國文等人前往日本東京及熊本，行程包括台日國會外交、拜會多名重量級友台政要，及進行城市交流及產業實地參訪等。

賴瑞隆25日拜會友台組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司，並會晤自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員、前八王子市長黑須隆一。同時也拜會「自民黨台灣政策檢討專案小組」，及眾議院經濟產業委員長工藤彰三等人。

今天則前往日本熊本縣，展開第2天訪日行程，包括拜會熊本縣知事木村敬，及與多名指標半導體產業鏈業者交流，並實地參訪知名企業。

賴瑞隆表示，此行的核心目標之一是「民主共榮」，所以安排向一路支持台灣、高雄的老朋友們表達誠摯感謝，並延續這份跨越世代的友情，讓高雄在下一階段更有力量走向國際，使同樣堅守民主自由價值的台灣、日本共榮共好。

賴瑞隆表示，高雄正站在邁向國際的關鍵時刻，更需要能理解國際情勢、延續國際信任的人承擔接棒。未來他將以「南方崛起、邁向國際」作為高雄下一階段城市發展方向，把更多資源、機會與交流帶回高雄，讓高雄走向世界舞台。

隨著訪日行程落幕，賴瑞隆表示，此行順利達成「民主共榮、經濟共好、科技共進」3大目標。未來高雄將持續以「南方崛起、邁向國際」為方向，主動走向世界，也讓世界走進高雄，攜手國際友人開啟下一個繁榮新時代。

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