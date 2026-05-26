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綠營砲轟惡意卡關預算！吳宗憲陣營回嗆二修財劃法已過 中央快給128億

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
針對污名化無人機產業、中央預算卡關等批評，國民黨縣長參選人吳宗憲陣營反批對手政治口水，預算早已審查、軍購正等美國同意，哪一個不是現在進行式？ 圖／本報資料照
針對污名化無人機產業、中央預算卡關等批評，國民黨縣長參選人吳宗憲陣營反批對手政治口水，預算早已審查、軍購正等美國同意，哪一個不是現在進行式？ 圖／本報資料照

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳「蓋漳行動」今天來到三星鄉，訴求承襲陳定南「頂真」精神拚未來，陪同站台的選將及民代批評藍營縣長參選人污名化無人機產業、中央預算卡關，砲火猛烈；吳宗憲陣營反批對手政治口水，預算早已審查、軍購正等美國同意，哪一個不是現在進行式？抹黑上色無法騙選民。

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綠營地方民代陪同林國漳召開記者會，林表示，三星鄉地靈人傑，不僅擁有三星蔥、上將梨等聞名優良農產品，也孕育無數優秀人才，更是打造「宜蘭經驗」與優良執政典範老縣長陳定南的故鄉，他過去曾擔任陳定南擔任法務部長時的自訴代理人，學到陳定南嚴謹、實事求是精神。

議員參選人游雅絢表示，期盼未來與正派溫暖的林國漳並肩作戰，帶給三星鄉幸福美好未來；鄉長參選人黃錫鏞批評國民黨縣長參選人吳宗憲貶低宜蘭，還宣稱宜蘭科學園區有被海風侵蝕的風險，三星鄉是農業大鄉，無人機在現代農業的應用上對農民有極大的幫助，吳卻荒謬拋出「無人機恐罹癌」言論，嚴重污名化無人機產業，至今不道歉。

陳文昌說，縣議會正在審查追加減預算，發現許多預算遭追減，原因是中央預算沒通過，國民黨立委不好好審查預算，惡意卡關預算，損害鄉親權益，對手口口聲聲說要照顧宜蘭鄉親，根本是欺騙選民，無臉面對陳定南。

對此，國民黨縣長參選人吳宗憲競辦發言人鄭皓文表示，政治口水無法解決問題，預算早已審查，軍購條例也已三讀通過、正等美國同意，這些都是現在進行式；反觀財劃法二修經過立法院三讀通過，中央卻拒不執行，希望林國漳顧問及團隊一起呼籲中央政府，依法執行預算並給足宜蘭縣政府每年新增的128億元，共同為鄉親做更多事。

鄭強調，林國漳跟著中央步調，喊出爭取無人機產業，卻又沒有提出防範汙染配套；吳宗憲陣營從未反對過無人機產業，而是提醒無人機產業製程中如何管理毒物化學物質，卻被綠營搭配特定媒體洗成罹癌論述，一個缺乏防汙配套的政見還能算是負責任的政見嗎？林國漳這才是有違長年守護蘭陽淨土的陳定南精神。

對於民進黨多次提出宜科受海風侵襲之說，吳宗憲對此失言表達歉意，因日前受訪時原本要說「颱風」地震對高科技產業造成的斷電及震動，一時說錯「海風」，未來會多加留意。

民進黨縣長參選人林國漳「蓋漳行動」來到三星鄉，訴求承襲陳定南「頂真」精神，陪同站台的選將及民代批評藍營縣長參選人汙名化無人機產業，中央預算卡關，砲火猛烈。圖／林國漳競辦提供
民進黨縣長參選人林國漳「蓋漳行動」來到三星鄉，訴求承襲陳定南「頂真」精神，陪同站台的選將及民代批評藍營縣長參選人汙名化無人機產業，中央預算卡關，砲火猛烈。圖／林國漳競辦提供

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