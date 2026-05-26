2026不缺席 親民黨公布首波九合一選舉提名名單

親民黨今公布首波九合一選舉提名名單，包含現任基隆市副議長楊秀玉、前宜蘭縣議員陳傑麟，以及新人劉成謙參選新北三重、蘆洲、陳泓維參選桃園龜山、徐慈檉參選大溪、復興等五位議員參選人。

親民黨表示，親民黨的提名策略是「推薦優秀人才為民服務」，並以勝選為目標，盼每一位推薦的市議員參選人未來當選後，都能做好政府與人民間的橋梁，串起政府的供給與人民的需要，並監督政府，提出合理的建議，讓城市成為人民生活的好所在。

現任基隆市副議長，同時三連霸的楊秀玉，她自詡為「基隆市民保姆」，代表基隆市民監督基隆市政，同時也與市府團隊及其他同事緊密合作，她強調，她不是追求個人名利，而是思考可以為這塊土地留下什麼。楊秀玉長年把重心放在社區服務與民生議題上，憑著用心與堅持，與基隆市民共同面對許多轉型與挑戰。

陳傑麟曾任職2屆宜蘭縣大同鄉鄉長，又連任2屆議員，長期經營基層。他在大同鄉服務了30年，從來沒有離開過大同鄉。他生根在部落，對大同鄉充滿了感情。陳傑麟說，「大同鄉栽培了我，我就是要把所有的心力奉獻在大同鄉，」此次捲土重來，希望再次獲得服務鄉親的機會。

新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員參選人劉成謙，自幼生長在三重，大學時期即開始投身於社會運動，積極希望改變勞工與市民的生活環境，並特別重視「交通」建設，如近期淡江大橋的爭議，就是他未來監督新北市政最重要的議題。他以「交通加速改革、增加社宅供給、提高青年補貼、促進在地創業」等作為他參選的主要政見。

桃園市第二選區（龜山區）市議員參選人陳泓維，長期關注交通壓力與青年困境，主打「新世代、懂未來、真的能做事」，他以「新世代、懂未來、真的能做事」為理念，希望從年輕世代視角出發，推動更貼近生活需求的公共政策，打造更宜居、更有未來感的龜山。

桃園市第六選區（大溪、復興）被提名人徐慈檉2022年曾以民眾黨籍參選，雖為落選頭，但第一次參選票數已超越歷屆新人。徐慈檉表示，非常感恩大溪復興的市民朋友給予他的肯定，這四年來並沒有消磨他服務地方的熱情與初衷，仍是勤跑地方、關懷鄉親大小事。希望這次選舉，鄉親能重視世代交替，不只是挺最年輕的候選人，更是挺家鄉的年輕人，也一起守護你我下一代，共構美好家園。

親民黨表示，在國內外衝突對立不斷的年代，台灣更需要一股穩定人心的力量，親民黨所提名推薦的市議員候選人，將以地方服務優先，揚棄意識形態對立，關心民生經濟，秉持宋楚瑜過往服務台灣省民的理念，也就是「人民的小事情，就是我的大事情」，真正做到「親民愛民、服務最勤，天大地大，人民最大」。

親民黨期盼能與更多志同道合的從政人才一起為台灣人民打拚，大家不分黨派、不分族群，以服務鄉親，造福桑梓為己任，讓台灣人民生活的更好。