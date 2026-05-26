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李四川赴永和工商婦女聯誼活動 支持者高喊「凍蒜」擠爆會場
國民黨新北市長參選人李四川今天下午出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動，現場擠滿約550名支持者，從入口一路到舞台都被熱情民眾擠得水洩不通，支持者高喊「李四川凍蒜」，爭相握手、拍照，短短一段路李四川約走了10分鐘才抵達舞台，現場氣氛熱烈。
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李四川致詞時表示，一走進會場，就感受到女性與工商界的力量。他笑說，很多人都說男生是一家之主，但其實「家裡真正的董事長都是媽媽」，現場也引來熱烈掌聲與歡呼。
李四川表示，希望大家繼續支持他回到新北市，一起為新北打拚、建設，讓「新北走出去、讓國際看到新北」。他也提到，新北市日前在全球幸福城市評比中名列全球第44名，優於台北市的第46名，認為這是市長侯友宜8年施政努力的成果。
李四川說，接下侯友宜這一棒「壓力很大」，但若有大家支持，相信新北還能做得更好、持續進步。
他也向現場支持者介紹多名國民黨議員及議員參選人，包括立委林德福、議會副議長陳鴻源、議員金瑞龍、黃桂蘭、游輝冗、蔡健棠、議員參選人吳國譽、陳以樂等人，呼籲支持者力挺國民黨提名人選。
李四川並提到，侯友宜今天上午已回應國民黨團提出的里鄰長福利政策，包括提高相關補助待遇，「跟台北市一樣」，也是他近3個月走訪新北29區時，基層反映最多的聲音之一。
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