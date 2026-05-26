影／藍綠新北市長參選人攻防 李四川呼籲別雙標抹黑家人

民眾黨指控民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事兼營運長的公司，曾獲國發基金投資，引發質疑綠營家族與標案、投資關係爭議，蘇巧慧今天對此回應爭議時則再度提起與國民黨新北市長參選人李四川胞弟案件不同，李四川回應說，不論誰犯法依法辦理，但是希望蘇巧慧不要雙標抹黑家人，勇敢出來面對，把事實講清楚。

李四川今天下午出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動受訪表示，不論誰犯法都依法辦理，我從頭到尾，從來沒有談過她妹妹的事情，希望蘇巧慧不要雙標，勇敢出來面對，把事實講清楚，不要焦慮也不要用抹黑家人的方式解決自己的問題。至於外界質疑李四川在離開高雄市政府後，進入宏國集團擔任顧問涉及旋轉門與年收入600萬元爭議，李四川表示，之前已多次說明，也歡迎檢調調查，自己在公司上班都依照規定報稅、申報，600萬元是我全家的收入，不是我一個人的收入。