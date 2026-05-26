民眾黨控蘇巧慧胞妹未利益迴避 經濟部：補助依程序進行

民眾黨今舉行記者會，踢爆民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，在其父蘇貞昌擔任行政院院長期間，開公司接連獲得國發基金、商發署的投資及補助，罔顧公司財政不佳的情況。對此，經濟部表示，相關補助案皆按程序進行。

民眾黨立委洪毓祥等人質疑蘇巧慧未盡監督職責，放任胞妹蘇巧純公司「曠世智能」連獲國家投資，2022年11月其父蘇貞昌任行政院長期間獲獲國發基金1999.9萬元投資，2023再獲台企銀領投、國發基金跟投150萬美金的Pre-A輪募資；2024年則獲經濟部商業發展署120萬補助。

經濟部則表示，服務業創新研發計畫（SIIR計畫）受理申請後，需經資格審查、外聘委員書面審查、及簡報會議審查，核定計畫後，執行期間每月會追蹤計畫執行進度，並經期中、期末邀請外聘委員審查，其中參與計畫審查委員皆依規定簽署利益迴避同意書，後續計畫經費核銷亦需經會計師查核方能結案。

經濟部也說，SIIR計畫每年核定補助約80~100案，自2006~2025年間共促成10391家提案，核定補助2551家，計畫均依前述程序辦理，不僅申請與執行成果需經外聘委員審查，經費執行也經會計師查核，具有相當的公信力。

經濟部表示，僅憑單一個案獲得補助，來進行過度延伸，實屬不當的連結。另2024年補助曠世智能執行之案件，已依照相關程序辦理，並於2024年11月30日結案，該案款項核銷也經會計師查核。