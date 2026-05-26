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鄭麗文「灑花」鍾東錦政績金字招牌 喊苗栗選舉全壘打

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨主席鄭麗文今天「灑花」苗栗縣長鍾東錦政績是金字招牌，喊苗栗縣地方選舉全壘打。記者范榮達／攝影
國民黨主席鄭麗文今天「灑花」苗栗縣長鍾東錦政績是金字招牌，喊苗栗縣地方選舉全壘打。記者范榮達／攝影

國民黨主席鄭麗文今天參加國民黨苗栗縣黨部基層小組長座談會，「灑花」縣長鍾東錦不分顏色，政績是金字招牌、定海神針，不僅今年苗栗縣地方選舉全壘打，對國民黨執政有信心，輻射到全台各縣市，後年重回執政。

2026九合一選舉

這場座談會今天在苗栗市嘉新嘉盛活動中心登場，縣議員第一、第二選區苗栗市、公館鄉及頭屋鄉地方選舉參選人、小組長及黨員參加，鄭麗文、苗栗縣長鍾東錦進場時受到熱烈歡迎，「苗栗全壘打」聲音此起彼落，鄭麗文、鍾東錦，及縣黨部主委縣議會議長李文斌等人，都表示感受到團結的氣氛。

鄭麗文致詞時兩度提及鍾東錦政績是金字招牌，她說，國民黨在苗栗長期執政，沒有因此就覺得「隨便派一個西瓜也會贏」，也不是靠仇恨、不是靠撕裂在選舉，更不是透過奧步、動用國家機器在選舉，苗栗執政成功，就是藍營在野、國民黨最重要的金字招牌，也是定海神針，要讓全台灣都知道，對國民黨執政有信心。

她說，鍾東錦施政沒有分顏色，當家不該把人民當敵人，不該在台灣內部製造仇恨與對立，團結是台灣國家安全最大的保障，帶頭分裂台灣、製造內部對立，才是台灣安全最大威脅的來源，大家今天站出來，是因為不希望台灣變成下一個烏克蘭，不希望下一代無謂犧牲，大家站出來，是為了台海永久和平，也是為了台灣年輕人的活路，國際局勢艱困混亂之際，台灣更需要發展競爭力、讓經濟越來越好，而國民黨從基層開始，正是為苗栗發展、台灣未來與台灣善良共同奮鬥。

鍾東錦則表示，這屆縣長選舉雖然曾有些摩擦，但他還是以「藍營大兵」自居，他希望有更多青年加入國民黨，因為總是覺得缺乏更年輕的聲音，此外，他今天參加台61線苗栗段高架工程動工，看到交通部長陳世凱的座車有點寒酸，藍白要居現大度，立法院提案座車升級，除了是門面外，就以他與李文斌為例，乘車時公務電話不斷，車子也等於是辦公場域。

國民黨主席鄭麗文今天「灑花」苗栗縣長鍾東錦政績是金字招牌，喊苗栗縣地方選舉全壘打。記者范榮達／攝影
國民黨主席鄭麗文今天「灑花」苗栗縣長鍾東錦政績是金字招牌，喊苗栗縣地方選舉全壘打。記者范榮達／攝影

鍾東錦 鄭麗文 苗栗 國民黨 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

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