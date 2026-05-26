蘇辦稱新北市府實現政見 呂家愷酸：藍早就提案還敢割稻尾

新北市長侯友宜今天宣布調高鄰長交通補助費至2500元等五項措施，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室稱新北市政府是「從善如流」，實現蘇巧慧政見。國民黨市議員呂家愷指出，提高鄰長補助費明明是國民黨議員在議會早就提出、長期追蹤的政策，蘇巧慧平日不關心基層，到了選舉才來割稻尾，甚至大言不慚地把新北市府與藍營議員的努力攬在自己身上，臉皮之厚令人大開眼界。

呂家愷指出，新北市基層里鄰長長期站在第一線，服務鄰里的大小事極為繁重，但過去的交通與工作補助費確實與鄰近縣市存有落差。

呂家愷說，為幫基層鄰長爭取權益，國民黨新北市議會黨團多位議員早在先前的總質詢中，就多次向市長侯友宜及市府團隊正式提出建言，要求市府在財政容許下調高，如今確實提高補助費，這是新北市府及國民黨議員一步一腳印、扎扎實實的問政成果。

「平常找不到人，要選舉才來搶功勞！」呂家愷質疑，蘇巧慧做為中央立委，過去幾年對於新北市的基層建設與財政收支劃分法不聞不問，任由新北拿著六都最低的人均統籌分配稅款苦撐。如今新北市政府好不容易排除萬難、聽取地方議員建言而調高鄰長補助，蘇巧慧卻立刻跳出來大言不慚地收割成果，實在是「有政見『慧』」收割！」