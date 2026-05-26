李四川再談平價飯店構想 盼帶動新北夜經濟與國旅

國民黨新北市長參選人李四川日前拋出觀光區平價飯店構想，新北市長侯友宜今天也表態支持，認為方向正確，綠營民代則質疑，若大量增加旅宿供給，恐讓現有旅宿業雪上加霜。李四川今再度澄清，自己並非主張「區區有飯店」，而是希望在觀光地區利用公有土地設定地上權，興建平價旅宿，協助推展國旅。

李四川今天下午出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動前受訪表示，外界對他的說法有些誤解，「我當天並不是說區區有飯店」。

李四川指出，他的構想是希望在觀光地區，利用公有土地設定地上權方式，引進業者興建平價飯店，讓民眾到觀光景點旅遊時，可以住得起，也願意多停留一晚，進一步帶動地方夜經濟發展。

對於侯友宜今天公開表態支持，李四川也說，「我也謝謝侯市長今天的回應」。