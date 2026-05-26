蔣萬安赴議會總質詢 綠議員送沈伯洋寫的2本書：不要以為躺著選

被視為國民黨最強母雞之一的北市長蔣萬安，先前已到宜蘭陪國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲造勢，日前也到雲林與縣長張麗善、立委張嘉郡同框。蔣萬安今赴議會總質詢，民進黨議員陳賢蔚特別送蔣萬安輔選行李箱，還有沈伯洋著作的兩本書「阿共打來怎麼辦？」、「台灣有事世界有事」，要蔣萬安也多了解一下對手。

2026北市長蔣萬安拚連任，陳賢蔚今天總質詢時問蔣，外界認為蔣萬安躺著選？甚至前立委沈富雄還稱蔣萬安若落選願意養一輩子？看起來蔣萬安也很安心，不然怎麼會去宜蘭、雲林走透透？

陳賢蔚質疑，台北市近期爆發鼠害等問題，蔣萬安不應趴趴走，應該在台北市專心市政，並送蔣萬安一只輔選行李箱，裏面有墨鏡、一頂帽子，甚至要蔣萬安不要忌諱，送了兩本沈伯洋著作的書「阿共打來怎麼辦？」、「台灣有事世界有事」，要蔣萬安多瞭解一下沈伯洋。對此，蔣萬安答詢表示，今天是市政總質詢，我們還是聚焦市政上面。

民進黨議員李建昌也質疑蔣萬安選連任，好像很輕敵，並要蔣提出市政最有印象的三件事。蔣萬安舉大巨蛋可以打棒球，開演唱會；輝達落腳北士科；還有都更捷運六線齊發。

李建昌則批，從陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，這四年蔣萬安施政「無滋無味、無鹹無纎、平淡無奇」，不要以為蔣萬安今年11月28日穩上。