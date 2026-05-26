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選舉輔選大將張乘瑜捲私德爭議 陳素月：競選總隊幹部排除他

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月預計6月底成立競選總部，屆時將對外公布完整競選幹部名單。報系資料照
民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月預計6月底成立競選總部，屆時將對外公布完整競選幹部名單。報系資料照

民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月遭「鏡週刊」報導，其地方輔選人士、前埔心鄉長張乘瑜捲入私德爭議，引發外界關注。對此，陳素月今天受訪時表示，預計6月底成立競選總部，屆時將對外公布完整競選幹部名單，名單中不會包括張乘瑜。

2026九合一選舉

陳素月表示，她一向不會介入或評論協助選務者的私人生活，只要願意投入選務工作，她都抱持感謝態度。她說，張乘瑜現階段是以義務性質協助溪湖地區競選辦公室運作，主要處理地方聯繫事務，而目前對外公開的溪湖辦公室成員，僅有主任委員陳永昌 一人。

針對外界關注後續人事安排，陳素月指出，她將與彰化市長參選人黃柏瑜於6月底在彰化市成立聯合競選總部，目前相關籌備工作與幹部整合持續進行中，待總部成立後將一次公布團隊名單，她也說，張乘瑜不會列入競選團隊。

陳素月 鄉長 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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