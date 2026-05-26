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蔡壁如：彰化地方盼藍白合 若不能選黨中央要說服我

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨前立委蔡壁如日前表態參選2026彰化縣長選舉。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委蔡壁如日前表態參選2026彰化縣長選舉。圖／聯合報系資料照片

2026彰化縣長選舉，民進黨推派立委陳素月參選，國民黨日前徵召前考紀會主委魏平政，民眾黨前立委蔡壁如近期也表達參選意願。蔡壁如今天指出，她已依照黨內完備程序遞出意願書，地方民眾期待藍白合，若中央黨部不給她選，應盡快給出她不能選的原因。

2026九合一選舉

蔡壁如今日中午接受節目「匯流新聞網」專訪時表示，地方跟她說到了最後要表態的時候，應將參選意願跟黨部說，因此她在最後寫了參選意願聲明，到彰化黨部遞出意願書。地方黨部當時就向她表示，「提名不是地方能決定的，而是中央的權限。」因此她隔天跑到台北中央黨部遞意願書，是希望程序完備，不要到最後淪為各說各話，現在能夠回答她能否參選的就只有中央黨部。

蔡壁如說，2026地方選舉彰化縣這局非常亂，國民黨提名時間長達三、四個月；而彰化縣又屬「煙囪式」，各方皆有勢力，要把每個勢力結合起來很難。民進黨參選人陳素月沒有那麼強，若國民黨也推出不強的人，最後將是彰化縣民的損失，這也是她要出來選的初衷。

蔡壁如主張「穩住、接住、守住」，她說明，「穩住」是穩住農業、產業及青年就業；「接住」是她過去長年擔任護理師，可接住長照健康相關問題；「守住」則是守住彰化縣、守住彰化縣長王惠美過去七年多的政績。彰化是六都外人口組成最多的縣市，她希望能團結大家，做彰化縣的「桶箍」。

至於現在表態參選，若還要依程序或比民調，是否起身太晚？蔡壁如表示，時間太晚就希望中央黨部盡快給出她不能選的原因，「政治的過程是說服」，黨部要說服她。

蔡壁如說，她想要的就是公開、公正、透明的過程，政治是溝通、說服，中央黨部應來說服她為何不能選。昨日彰化縣的民調顯示近半數民眾不表態，象徵著民眾希望地方各勢力能好好溝通。如果國民黨彰化縣長參選人魏平政出線，她願意當麥克風手；若她出線，也願意請魏平政來幫忙。

蔡壁如指出，2026彰化縣長這局，她希望能成為最大公倍數。從日前民調就可看出，很多民眾期待藍白整合，關鍵就看兩黨中央是否願意回應基層。陳素月過去半年的支持度都是39％，顯示這已是陳的天花板；可對她跟魏平政來說，現在的民調只是樓地板，因為知道她要參選的民眾只有1.7％。另外藍營支持者超過51.5％，她支持再做藍白合民調，這也是地方民眾的期待。

蔡壁如指出，在藍白合的前提下再與陳素月做對比，她的民調就贏過魏平政，且在40歲以下及中間選民有很高的支持度。這代表由她做整合，這些關鍵票會支持她；若魏出來選，這些年輕人反而就會轉向支持民進黨。

她表示，民眾黨支持者大多數是理性的，民眾黨在全國各縣市唯一推出的候選人是嘉義市，支持者樂見她出來再多爭取一個縣市。畢竟民眾也擔心年底選舉不好，民眾黨會泡沫化，只要有人戰就有希望。若她在彰化縣有被提名的話，會跟嘉義市長參選人張啓楷聯合作戰，由此從點到線，希望努力有成果。

針對民眾黨主席黃國昌日前徵召新竹前代理市長邱臣遠選竹北市，喊話國民黨禮讓？蔡壁如說，當時嘉義市藍白要進行民調時，她也喊話國民黨禮讓，竹北人口數跟嘉義市差不多，如今在竹北市，國民黨也有三四個人要出來選，她建議國民黨內部先比民調，贏的人再跟民眾黨比。不過國民黨到目前為止也沒有說要比民調，既然要藍白合，雙方應展現好的溝通能力。

至於如何看待近期民眾黨爆發的退黨潮？蔡壁如表示，民眾黨很小，個體發生的事會被放大。黨主席黃國昌日前有針對此事道歉，她認為黃有意識到是危機，也希望黃能正視危機、好好處理。

蔡壁如說，退黨有很多樣貌，黨員之間的溝通很重要，放話文化非常不可取。不過也有許多參選人太年輕，未獲提名就退黨，也有他的問題在。每個個案不一樣，這件事沒有誰對誰錯，總結起來就是溝通不良。

藍白合 蔡壁如 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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