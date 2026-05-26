被蘇巧慧提胞弟案 李四川：別用抹黑家人轉移焦點

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天回應妹妹蘇巧純及相關公司爭議時，再度提及國民黨新北市長參選人李四川胞弟案件。李四川今天指出表示，不管誰犯法都應依法辦理，但希望對手不要雙標、不要焦慮，更不要用抹黑家人的方式解決自己的問題。

李四川今天下午出席新北市工商婦女聯誼會愛心聯誼活動前受訪表示，「我從頭到尾，從來沒有談過她妹妹的事情」，希望蘇巧慧勇敢面對外界質疑，把事情講清楚。

民眾黨議員參選人林子宇日前質疑，蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事兼營運長的公司，曾獲國發基金投資，引發綠營家族與標案、投資關係爭議。蘇巧慧上午則回應，妹妹是靠專業在國際設計領域發光發熱，與對手家人涉及盜採砂石等案件完全不同，並質疑相關攻擊是刻意轉移焦點。

另外，外界近期也持續質疑李四川在離開高雄市政府後，進入宏國集團擔任顧問是否涉及「旋轉門」問題，以及年收入600萬元爭議。

對此，李四川表示，相關事情他已多次說明，也歡迎檢調調查。他強調，自己在公司上班都依照規定報稅、申報，「600萬元是我全家的收入，不是我一個人的收入」。