侯友宜釋五大利多 蘇辦：感謝新北市府實現蘇巧慧政見

新北市長侯友宜宣布五大基層利多，包括提高鄰長交通補助費至2500元等五項措施，蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，新北是是全國人口最多的直轄市，第一線的基層鄰長工作比相鄰的台北市、桃園市更加繁重，但補助卻比別人低。今年三月中，蘇巧慧與民進黨新北市議員們共同提出政見，宣示未來蘇巧慧當選新北市長，會將鄰長補助費比照鄰近縣市提高到2500元，事隔兩個月，「很高興看到侯友宜市長再次從善如流宣佈了。」

馬亨亨．夷將指出，從學童免費營養午餐到現在提高鄰長補助費，感謝新北市府再次實現蘇巧慧的另一個政見。馬亨亨．夷將強調，對的事情就值得鼓勵，感謝侯市長市政不分黨派，蘇巧慧團隊也會繼續努力。