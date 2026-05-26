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九合一選戰來臨 警政署長首度到高雄督軍查賄制暴
警政署長張榮興今天前往高雄市政府警察局視察，並召集各分局長及刑大大隊長，針對年底九合一選舉主持查賄制暴會議，了解高雄市目前選舉查察與防制暴力執行情形，要求各單位全力維護選舉治安與公平。
2026九合一選舉
這是張榮興上任警政署長以來，首次到高雄市警局主持警政會議也是警政署針對今年公職人員選舉，在六都首次的查賄制暴會議。
張榮興表示，今天到高雄最主要是針對今年度九合一選舉，了解高雄市目前執行查察賄選及防治暴力的情形。
高雄市警局表示，選舉期間警方將持續加強情資蒐報，嚴防賄選、暴力及黑道勢力介入選舉，並結合檢調單位共同查辦不法案件，確保選舉平和、公正進行。
警方表示，已針對年底九合一選舉成立專案工作編組，整合各分局及刑事警力，加強查賄制暴與治安維護工作，並針對轄內可能影響選情的治安熱點加強巡查與蒐證，全力防範暴力事件發生，維護乾淨選風。
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