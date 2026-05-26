快訊

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

暗批政策？黃仁勳直言「沒能源就沒經濟成長」 經濟部回應

聽新聞
0:00 / 0:00

九合一選戰來臨 警政署長首度到高雄督軍查賄制暴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
警政署長張榮興（第一排中）今天為年底九合一選舉，到高雄市警局督軍。記者林保光／攝影
警政署長張榮興（第一排中）今天為年底九合一選舉，到高雄市警局督軍。記者林保光／攝影

警政署長張榮興今天前往高雄市政府警察局視察，並召集各分局長及刑大大隊長，針對年底九合一選舉主持查賄制暴會議，了解高雄市目前選舉查察與防制暴力執行情形，要求各單位全力維護選舉治安與公平。

2026九合一選舉

這是張榮興上任警政署長以來，首次到高雄市警局主持警政會議也是警政署針對今年公職人員選舉，在六都首次的查賄制暴會議。

張榮興表示，今天到高雄最主要是針對今年度九合一選舉，了解高雄市目前執行查察賄選及防治暴力的情形。

高雄市警局表示，選舉期間警方將持續加強情資蒐報，嚴防賄選、暴力及黑道勢力介入選舉，並結合檢調單位共同查辦不法案件，確保選舉平和、公正進行。

警方表示，已針對年底九合一選舉成立專案工作編組，整合各分局及刑事警力，加強查賄制暴與治安維護工作，並針對轄內可能影響選情的治安熱點加強巡查與蒐證，全力防範暴力事件發生，維護乾淨選風。

警政署長張榮興今天為年底九合一選舉，到高雄市警局督軍。記者林保光／攝影
警政署長張榮興今天為年底九合一選舉，到高雄市警局督軍。記者林保光／攝影

2026九合一選舉 六都

延伸閱讀

新北檢揭牌 查察妨害選舉執行小組查察境外勢力介入等不法

反滲透法偵處介選惹爭議 代理檢察總長：動作過大民怨就產生

嘉縣議員關心山區警力與監視器 縣長翁章梁允通盤檢討

高雄知名診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

相關新聞

北士科變電站挨轟 李四川反擊：蘇巧慧應表態核電立場

輝達執行長黃仁勳日前談及台灣投資環境時，提到能源供應對產業發展的重要性，引發外界再度關注北士科變電站及缺電議題。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，北士科變電站原本就是都市計畫中的既定設施，台北市政府應很快就能解決，並質疑民進黨一方面稱台灣不缺電，另一方面卻迴避核電立場。

蔣萬安赴議會總質詢 綠議員送沈伯洋寫的2本書：不要以為躺著選

被視為國民黨最強母雞之一的北市長蔣萬安，先前已到宜蘭陪國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲造勢，日前也到雲林與縣長張麗善、立委張嘉郡同框。蔣萬安今赴議會總質詢，民進黨議員陳賢蔚特別送蔣萬安輔選行李箱，還有沈伯洋著作的兩本書「阿共打來怎麼辦？」「台灣有事世界有事」，要蔣萬安也多了解一下對手。

被蘇巧慧提胞弟案 李四川：別用抹黑家人轉移焦點

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天回應妹妹蘇巧純及相關公司爭議時，再度提及國民黨新北市長參選人李四川胞弟案件。李四川今天指出表示，不管誰犯法都應依法辦理，但希望對手不要雙標、不要焦慮，更不要用抹黑家人的方式解決自己的問題。

憶尹衍樑納莉風災搶蓋玉成抽水站 李四川：社會的活菩薩、我的導師

潤泰集團總裁尹衍樑今天凌晨4時21分在台北榮總辭世，享壽76歲。國民黨新北市長參選人李四川今天在臉書悼念好友指出，當年納莉颱風造成玉成抽水站毀損，尹不僅跟著市府人員到場檢查，更表明可以設計、出錢與施工，善良無私的力量，真的非常強大，「他就是社會的活菩薩」。

民眾黨控蘇巧慧胞妹未利益迴避 經濟部：補助依程序進行

民眾黨今舉行記者會，踢爆民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純，在其父蘇貞昌擔任行政院院長期間，開公司接連獲得國發基金、商發署的投資及補助，罔顧公司財政不佳的情況。對此，經濟部表示，相關補助案皆按程序進行。

蘇辦稱新北市府實現政見 呂家愷酸：藍早就提案還敢割稻尾

新北市長侯友宜今天宣布調高鄰長交通補助費至2500元等五項措施，民進黨新北市長參選人蘇巧慧辦公室稱新北市政府是「從善如流」，實現蘇巧慧政見。國民黨市議員呂家愷指出，提高鄰長補助費明明是國民黨議員在議會早就提出、長期追蹤的政策，蘇巧慧平日不關心基層，到了選舉才來割稻尾，甚至大言不慚地把新北市府與藍營議員的努力攬在自己身上，臉皮之厚令人大開眼界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。