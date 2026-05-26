沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是Electricity....蔣萬安用1句話反擊

北市長選戰白熱化。針對輝達進駐北士科用電問題，民進黨北市長參選人沈伯洋今上午再回蔣萬安稱「檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事，黃仁勳提的是Energy（能源）不是Electricity（電力）。蔣萬安今天受訪也反擊，「沒有能源Energy，怎麼會有穩定的電力Electricity。」

蔣萬安今天上午赴議會總質詢，對於沈伯洋今天稱，黃仁勳提到的是Energy（能源）不是Electricity（電力），而北士科問題核心在於輸配電與城市治理，而非缺電問題。

蔣萬安今天反擊回應說，沒有能源（Energy）怎麼會有穩定的電力（Electricity），如果沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應。

另外，對於行政院長卓榮泰針對黃仁勳指台灣需要更多能源，卓今稱到2032年前用電需求沒有發生不足現象。蔣今也被問及卓揆稱2032年前不缺電，但內湖怎麼前陣子才發生大停電？

蔣萬安說，的確，目前天氣愈來愈熱，接下來用電需求會大量增加，所以政府應該要有務實、可行、穩定、多元的能源組合，才能讓產業發展不受掣肘，讓民生用電充裕，民眾不用擔心缺電的問題。