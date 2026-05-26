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西門町街頭抽菸男子後方環抱 應佳妤認了：朋友聚會放鬆
國民黨台北市中正萬華市議員應曉薇涉及京華城案遭判刑，女兒應佳妤日前表態將踏入政壇，不料被拍到在街頭抽菸的同時，後方還有男子環抱。事後，她透過辦公室回應，當日是「社交菸」，雖然西門町有負壓式吸菸室，但只開放到凌晨12時，建議市府延長開放，同時也鼓勵及早戒菸。
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影片可見，應佳妤出席時，後方短褲男子順手地輕撫她後背，同時，應佳妤也被拍到夾著菸抽起來，後面環抱的就是該短褲男子，並輕靠應的後頸。
應佳妤表示，關於被拍到吸菸這件事，謝謝關心。當天是朋友聚會中「社交菸」。因為剛好適逢假日，應邀朋友聚會稍作放鬆，造成外界關心與討論，先在此向大家表達感謝關心，之後會謹慎身為公眾人物的舉止。
應佳妤說，有關照片中男子，是友人。當日為私人聚會場合，因可能歌曲氣氛稍微放鬆，互動上或有較為親近之處，可能讓外界有不同解讀。
她說，同場聚會之前，其實上星期也跟朋友前往朝聖了「負壓式吸菸室」，但只開放到凌晨12點，過了12點後，對於有吸菸需求的人，其實真的會不知道該去哪合法合規地抽菸。
她也說，自己被跟拍，心情還好，習慣就好，反而也會藉著這個機會建議相關單位可以思考，對於夜間人潮聚集區的負壓式吸菸室，是否能評估延長開放時間，同時也保障不吸菸民眾的權益。
應佳妤最後也呼籲大家，吸菸有害健康，也鼓勵及早戒菸。
※ 提醒您：吸菸有礙健康
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