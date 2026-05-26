快訊

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是「Electricity」 蔣萬安用1句話反擊

今年首例女腦膜炎發燒、嘔吐2天亡 累計8例創10年新高

家裡太小不敢養貓？獸醫曝喵星人心中「小宅完美配置」：連浪貓都能適應

聽新聞
0:00 / 0:00

白營質疑國發基金暗助蘇家 蘇巧慧：我妹靠專業發光發熱

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
蘇巧慧今受訪說，她胞妹蘇巧純的專業是城市設計、互動科技，是國內外得獎常勝軍，靠專業在領域上發光發熱。記者林澔一／攝影
蘇巧慧今受訪說，她胞妹蘇巧純的專業是城市設計、互動科技，是國內外得獎常勝軍，靠專業在領域上發光發熱。記者林澔一／攝影

民眾黨今指控蘇巧慧家族煉金，質疑蘇巧慧父親蘇貞昌任行政院長期間，曠世智能公司獲得國發基金1999萬9000元投資，該公司董事兼任營運長為蘇巧慧胞妹蘇巧純。蘇巧慧還擊說，妹妹靠專業發光發熱，幫助了很多新創產業、新領域，與對手家人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人，這類犯罪行為是完全不一樣的。

2026九合一選舉

蘇巧慧感嘆，實在納悶，上周對手（李四川）的家人才在法庭上認罪，緊接著就有這種莫名其妙記者會。

民眾黨立法院黨團今舉行「曠世商業奇才，蘇巧慧家族煉金術大解密」記者會。板橋議員參選人林子宇表示，民眾黨上周揭露越基金會董事如何分食國家標案、啃食人民稅金，蘇巧慧卻是一再迴避問題、模糊焦點，「如果蘇巧慧執意避重就輕，民眾黨就會繼續踢爆，上周只是小菜一碟。」

林子宇指出，2021年8月24日，蘇巧純接任曠世智能股份有限公司董事兼任營運長；2022年蘇貞昌擔任行政院長期間，曠世智能獲得國發基金1999萬9000元投資；2023年2月9日，曠世智能宣布獲得台企銀領投、國發基金跟投150萬美元的「Pre-A輪募資」；2024年曠世智能再度獲得經濟部商業發展署的120萬元補助。林子宇質疑，父親擔任行政院長，女兒獲得國發基金投資，完全是視利益迴避於無物。

對於民眾黨的指控，蘇巧慧陣營表示禁得起檢驗，不會再隨對手起舞做更多回應。

蘇巧慧今天上午受訪強調，她胞妹蘇巧純的專業是城市設計、互動科技，是國內外得獎常勝軍，很多民間公司也找她一起合作，也有很多國內外的單位都有找她當評審。蘇巧純靠專業在領域上發光發熱，幫助了很多新的產業、新的領域。

蘇巧慧強調，她堅持選舉我們就是討論市政，希望新北市長選舉應該回歸到對新北市的願景、政見，大家良性競爭，這樣才是對新北市民最好的事，才能真正為新北努力。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 國發基金 新北市選舉

延伸閱讀

蘇巧慧遭爆家族煉金術 胞妹公司獲國發基金投資近2000萬

藍白再轟胞妹涉標案 蘇巧慧反擊：我妹靠專業發光、對手家人盜砂恐嚇

蘇巧慧挺散居客家 推擴大客家幣、跨域創新

雙北市長綠營大選擬採「雙母雞」策略？ 蘇巧慧、沈伯洋回應了

相關新聞

沈伯洋稱黃仁勳提Energy不是Electricity....蔣萬安用1句話反擊

北市長選戰白熱化。針對輝達進駐北士科用電問題，民進黨北市長參選人沈伯洋今上午再回蔣萬安稱「檢討能源政策跟檢討變電所是兩件事，黃仁勳提的是Energy（能源）不是Electricity（電力）。蔣萬安今天受訪也反擊，「沒有能源Energy，怎麼會有穩定的電力Electricity。」

蘇巧慧遭爆家族煉金術 胞妹公司獲國發基金投資近2000萬

民眾黨新北市議員參選人林子宇今天指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族煉金，蘇巧慧父親蘇貞昌擔任行政院長期間，曠世智能公司獲得國發基金1999萬9000元投資，該公司董事兼任營運長為蘇巧慧胞妹蘇巧純，而從公開判決更加坐實「國家的就是蘇家的」相關指控。

白營質疑國發基金暗助蘇家 蘇巧慧：我妹靠專業發光發熱

民眾黨今指控蘇巧慧家族煉金，質疑蘇巧慧父親蘇貞昌任行政院長期間，曠世智能公司獲得國發基金1999萬9000元投資，該公司董事兼任營運長為蘇巧慧胞妹蘇巧純。蘇巧慧還擊說，妹妹靠專業發光發熱，幫助了很多新創產業、新領域，與對手家人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人，這類犯罪行為是完全不一樣的。

西門町街頭抽菸男子後方環抱 應佳妤認了：朋友聚會放鬆

國民黨台北市中正萬華市議員應曉薇涉及京華城案遭判刑，女兒應佳妤日前表態將踏入政壇，不料被拍到在街頭抽菸的同時，後方還有男子環抱。事後，她透過辦公室回應，當日是「社交菸」，雖然西門町有負壓式吸菸室，但只開放到凌晨12時，建議市府延長開放，同時也鼓勵及早戒菸。

侯友宜認同李四川觀光飯店構想：要把旅客留下來消費

國民黨新北市長參選人李四川日前提出新北各地能有觀光飯店把人留在新北消費，引發綠營批評。新北市議員呂家愷今天在議會總質詢指出，新北已拿下幸福城市全國第一，下一步應擴大夜經濟與旅宿量能，吸引更多人來新北、住新北。新北市長侯友宜認同並強調是正確的方向，市府會提前部署提前規畫。

【重磅快評】賴清德搞不定2地 黨內反撲下的光環褪色？

民進黨縣市黨部主委洗牌，部分縣市世代交替，親賴陣營仍舊過半，但最受矚目的無疑是桃園市及台南市的黨內角力，前者是鄭文燦老班底張火爐大勝與賴清德素有淵源的湯蕙禎，後者是賴的子弟兵郭國文以38票敗給賴以未點名方式痛批「黑金」的林志展。賴清德無力清除鄭文燦勢力，連大本營都失守，重創多年累積的政治威信。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。