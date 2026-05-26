白營質疑國發基金暗助蘇家 蘇巧慧：我妹靠專業發光發熱

民眾黨今指控蘇巧慧家族煉金，質疑蘇巧慧父親蘇貞昌任行政院長期間，曠世智能公司獲得國發基金1999萬9000元投資，該公司董事兼任營運長為蘇巧慧胞妹蘇巧純。蘇巧慧還擊說，妹妹靠專業發光發熱，幫助了很多新創產業、新領域，與對手家人竊佔國土、盜採砂石、恐嚇他人，這類犯罪行為是完全不一樣的。

蘇巧慧感嘆，實在納悶，上周對手（李四川）的家人才在法庭上認罪，緊接著就有這種莫名其妙記者會。

民眾黨立法院黨團今舉行「曠世商業奇才，蘇巧慧家族煉金術大解密」記者會。板橋議員參選人林子宇表示，民眾黨上周揭露越基金會董事如何分食國家標案、啃食人民稅金，蘇巧慧卻是一再迴避問題、模糊焦點，「如果蘇巧慧執意避重就輕，民眾黨就會繼續踢爆，上周只是小菜一碟。」

林子宇指出，2021年8月24日，蘇巧純接任曠世智能股份有限公司董事兼任營運長；2022年蘇貞昌擔任行政院長期間，曠世智能獲得國發基金1999萬9000元投資；2023年2月9日，曠世智能宣布獲得台企銀領投、國發基金跟投150萬美元的「Pre-A輪募資」；2024年曠世智能再度獲得經濟部商業發展署的120萬元補助。林子宇質疑，父親擔任行政院長，女兒獲得國發基金投資，完全是視利益迴避於無物。

對於民眾黨的指控，蘇巧慧陣營表示禁得起檢驗，不會再隨對手起舞做更多回應。

蘇巧慧今天上午受訪強調，她胞妹蘇巧純的專業是城市設計、互動科技，是國內外得獎常勝軍，很多民間公司也找她一起合作，也有很多國內外的單位都有找她當評審。蘇巧純靠專業在領域上發光發熱，幫助了很多新的產業、新的領域。

蘇巧慧強調，她堅持選舉我們就是討論市政，希望新北市長選舉應該回歸到對新北市的願景、政見，大家良性競爭，這樣才是對新北市民最好的事，才能真正為新北努力。