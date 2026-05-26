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蘇巧慧遭爆家族煉金術 胞妹公司獲國發基金投資近2000萬

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨新北市議員參選人林子宇（左）、陳怡君（右）與民眾黨立委洪毓祥（中）今天在立法院黨團舉行「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會。記者余承翰／攝影
民眾黨新北市議員參選人林子宇（左）、陳怡君（右）與民眾黨立委洪毓祥（中）今天在立法院黨團舉行「抓到了！蘇巧慧家族鍊金術大解密」記者會。記者余承翰／攝影

民眾黨新北市議員參選人林子宇今天指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族煉金，蘇巧慧父親蘇貞昌擔任行政院長期間，曠世智能公司獲得國發基金1999萬9000元投資，該公司董事兼任營運長為蘇巧慧胞妹蘇巧純，而從公開判決更加坐實「國家的就是蘇家的」相關指控。

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民眾黨立法院黨團上午舉行「曠世商業奇才，蘇巧慧家族煉金術大解密」記者會。林子宇表示，民眾黨上周揭露越基金會董事如何分食國家標案、啃食人民稅金，然而蘇巧慧卻是一再迴避問題、模糊焦點，「如果蘇巧慧執意避重就輕，民眾黨就會繼續踢爆，上周只是小菜一碟。」

林子宇指出，2021年8月24日，蘇巧純接任曠世智能股份有限公司董事兼任營運長；2022年蘇貞昌擔任行政院長期間，曠世智能獲得國發基金1999萬9000元投資；2023年2月9日，曠世智能宣布獲得台企銀領投、國發基金跟投150萬美元的「Pre-A輪募資」；2024年曠世智能再度獲得經濟部商業發展署的120萬元補助。

林子宇再指，曠世智能現址與「二三設計」位在同一棟大樓，而在二三設計入主曠世智能之後，公司接連獲得國發基金、商發署的投資補助，曠世智能旗下經營的「微股力」平台，更在國發基金投資前1個月發生投資詐騙使用「微股力」進行詐騙遭起訴的醜聞，最終判決有罪定讞。

林子宇質疑，國發基金為何投資助長詐騙，投資毋需進行任何背景查核？父親擔任行政院長，女兒獲得國發基金投資，完全是視利益迴避於無物。

林子宇說，曠世智能營收巨幅下滑，公司營收只有唯一來源，後來也為此進行縮編，2024年只剩下蘇巧純和另外7名員工，然而公司財務出狀況，還能旋即拿到商發署補助，更加坐實「國家的就是蘇家的」相關指控。

民眾黨立委洪毓祥表示，此案是否有依法進行揭露，國發基金有責任對外說明，況且天使投資的投資上限金額為2000萬元，曠世智能竟然恰巧獲得1999萬9000元投資。此外，經濟部商發署同樣存在利益衝突迴避問題，「不是只有曠世智能有此情形，其他公司也有。」

民眾黨新北市議員參選人陳怡君指出，從如興弊案、光電弊案、超思雞蛋弊案，還有茶葉行、室內裝潢廠商承接軍火標案，再到最新的碳基科技無人機相關疑雲，「在在印證人民的納稅錢，如何被民進黨拿來亂花，綠色不只是原諒的顏色，同時也是發財的顏色。」

洪毓祥表示，民眾黨絕對支持新創產業，但是必須要在公平公開的戰場競爭，而非獨厚任何個人或特定對象，「如果競爭輸了，我們毫無怨言」。

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