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侯友宜認同李四川觀光飯店構想：要把旅客留下來消費

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天在議會接受總質詢。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長參選人李四川日前提出新北各地能有觀光飯店把人留在新北消費，引發綠營批評。新北市議員呂家愷今天在議會總質詢指出，新北已拿下幸福城市全國第一，下一步應擴大夜經濟與旅宿量能，吸引更多人來新北、住新北。新北市長侯友宜認同並強調是正確的方向，市府會提前部署提前規畫。

2026九合一選舉

新北市議會國民黨團今天上午聯合質詢，呂家愷表示，新北近年在三環三線、捷運建設、美術館、人行道等硬體建設逐步到位後，未來的新北市長人選，更應延續現有方向，「不能選弄巧成拙的人」。

呂家愷說，李四川提出每個區域都要有像樣的觀光飯店，正是想要補足新北較缺乏的休閒與旅宿量能。

呂家愷指出，外界這個概念有質疑，認為住台北就好，幹嘛到新北住，但如今新北整體量能與過去不同，應該以雙北共治平等概念看待新北發展，現在已經是幸福城市第一名，更應該勇敢踏出下一步。

呂強調，新北有廟宇文化、公園、老街等多元特色，夜經濟若能帶動旅宿發展，可望讓地方經濟效益成長兩到三倍，他也點名包括鶯歌醫療園區ROT案、北大停二招商案，以及柑園都市重畫、麥仔園等開發區，都應思考納入休閒與觀光量能。

呂家愷引用交通部觀光旅宿統計指出，台北市目前有21家國際觀光飯店、14家一般觀光旅館，但新北僅分別各有4家，與人口與土地規模明顯不成比例，新北非常有成長潛能。

侯友宜說，新北目前飯店量能不如台北市，但成長空間很大，以八里福朋飯店為例，就成功帶動地方觀光與消費。

侯友宜表示，未來隨著三鶯線通車、新北市美術館啟用，整體觀光廊帶成形後，夜經濟與留宿人口將會大幅增加，當然要把人留下來住在這裡、留在這裡消費，因此市府會提前部署旅宿與招商規畫。

侯友宜也透露，九份地區已有新飯店完工，市府未來也歡迎更多業者投資飯店，希望透過地方特色觀光，帶動留宿經濟與夜間消費。

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