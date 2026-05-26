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【重磅快評】賴清德搞不定2地 黨內反撲下的光環褪色？

聯合報／ 主筆室
民進黨台南市黨部主委改選，現任主委郭國文以38票之差連任失利，他致電恭喜副議長林志展，而郭國文連任失利也重創賴清德總統在台南本命區威望。圖／郭國文服務處提供
民進黨台南市黨部主委改選，現任主委郭國文以38票之差連任失利，他致電恭喜副議長林志展，而郭國文連任失利也重創賴清德總統在台南本命區威望。圖／郭國文服務處提供

民進黨縣市黨部主委洗牌，部分縣市世代交替，親賴陣營仍舊過半，但最受矚目的無疑是桃園市及台南市的黨內角力，前者是鄭文燦老班底張火爐大勝與賴清德素有淵源的湯蕙禎，後者是賴的子弟兵郭國文以38票敗給賴以未點名方式痛批「黑金」的林志展。賴清德無力清除鄭文燦勢力，連大本營都失守，重創多年累積的政治威信。

2026九合一選舉

民進黨縣市黨部主委改選，桃園市部分是前主委張火爐對決前立委湯蕙禎，最終張以2868票擊敗湯的1383票，回鍋執掌市黨部。桃園市的投票率達41.05%，雙方陣營都強力動員，但張拿下67%的黨員票，選情可說是一面倒，讓暗挺湯蕙禎的賴清德顏面無光。

張火爐擊敗湯蕙禎，國民黨議員詹江村直言「恭喜鄭文燦，賴清德大敗」，認為這場主委之爭等同鄭文燦對決賴清德，結果證明民進黨桃園隊掌控權依舊留在傳統的「燦系」與新潮流地方勢力手中。

儘管當事人否認，張火爐稱是民進黨提名桃園市長參選人黃世杰請託他出馬協助整合、打贏年底選戰，他才「退而不休」出來承擔，自己並無派系；湯蕙禎也表示自己也屬廣義的鄭文燦班底，雙方競爭是黨內民主，與賴無直接對抗關係。

但張火爐過去擔任桃園市黨部主委與時任桃園市的鄭文燦合作緊密，若非「桃園王」鄭文燦運作，張火爐豈能兩次都同額競選？後來他的女兒接棒又順利當選，也是鄭文燦全力支持，以致地方有「燦火體制」的說法。張火爐重出江湖，又要如何抹去燦系顏色？

湯蕙禎現今固是廣義燦系，但要知道的是，她可是賴清德首次當選國大代表的「同班同學」，為推動憲政改革，賴、湯共同經歷激烈的修憲攻防與表決，自有深厚革命情感。要論政治淵源， 當時鄭文燦根本還沒出道。湯蕙禎此刻說她是廣義燦系，無非只是要減少賴清德的難堪罷了。

兩年前時任海基會董事長的鄭文燦因涉貪遭檢調約談，當時賴清德隨即在台南發表強硬聲明，強調司法一視同仁、絕不護短，毋枉毋縱，這番宣示被認為是對檢調開綠燈，藍白陣營則解讀這是賴藉司法對黨內潛在競爭手進行政治清洗。

但從這場主委之爭的結果來看，賴清德並沒有收到預期的成果，非但輸掉主委之役，連欽點的黃世杰造勢也都找來鄭文燦坐C位，逼得他不得不光速到桃園站台，試圖搶回選戰主導權。

台南的情況也好不那裡去，台南市黨員以超高的65%投票率表達對賴清德的信任投票，結果副議長林志展以38票險勝賴嫡系立委郭國文，外界雖稱是賴系內戰，但畢竟親疏有別，郭上屆挾賴光環拿下1萬3499票、囊括67%選票當選主委，這次卻流失4254票，難道是郭這個主委不稱職？還是賴在本命區政治光環褪色？

郭國文具全國性知名度，且獲獲多名立委及前總統陳水扁的公開支持，還掌握地方黨部，卻不敵林志展，一般認為關鍵在於陳亭妃的挹注。

陳亭妃與郭國文不和，「妃展結盟」水到渠成，陳雖表面維持中立、開放樁腳自由投票，但妃系黨員票成為倒郭的臨門一腳，已是公開的密秘，這也是林志展在陳亭妃本命區大勝546票的原因，即使初期傳出賴清德有意介入協調以穩住郭的選情，但結果適得其反，註定郭敗選的命運。

賴清德對郭國文使不上力，對鄭文燦又無力牽制，政治威望點滴流失；昔日面對非我族類的李全教，賴可以展現寧為玉碎的的氣魄，但在黨內民主機制及2026勝選的現實考量下，卻只能遷就現實做出妥協，承擔黨內反對勢力無情的反撲。

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