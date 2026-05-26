民進黨花蓮提名21人拚民代 鄉鎮市長仍從缺不排除與無黨籍合作

民主進步黨花蓮縣黨部今天舉辦提名記者會，集結21位參選人領取競選背心並齊喊「凍蒜」，為地方選戰暖身。不過綠營目前尚未提出任何鄉鎮市長參選人，縣黨部表示，民進黨將先從基層民代與村里長培養人才、累積地方經驗，目前仍持續徵詢適合人選，也不排除與無黨籍人士合作。

記者會現場由參選人逐一上台亮相，展現民進黨深耕地方基層的企圖心。縣黨部榮譽主委張美慧表示，這次民進黨推薦的人選以民意代表與村里長為主，代表黨內仍持續在地方扎根，雖然目前鄉鎮市長布局尚未完整，但她認為，培養政治人才必須從基層開始，一步一步累積歷練與經驗。

張美慧指出，地方首長不只是政治職務，更需要長期與民眾互動、理解地方需求，因此民進黨希望透過基層選舉，讓有志從政者學習如何與選民溝通、協調及解決問題，逐步建立服務能力與地方信任感。她認為，從民代、村里長開始歷練，未來自然有機會成為優秀的鄉鎮市長甚至縣長人選。

張美慧強調，民進黨在花蓮長期面對艱困選區挑戰，更需要從基礎開始扎根，「一步一腳印」培養人才，透過長時間經營地方、累積實力，未來在各項民選公職上，才能提出更具競爭力的人選。

縣黨部主委嚴献宗則表示，民進黨有責任讓花蓮變得更好，因為「花蓮是我們的土地」。他指出，花蓮近年整體發展相較其他縣市仍有進步空間，甚至已經落後台東許多，因此民進黨希望透過更多優秀人才投入，替地方帶來改變。

針對部分黨員脫黨參選，外界擔憂恐造成綠營分票，影響選情，嚴献宗坦言，退黨參選勢必會對民進黨選票造成一定影響，但民主社會中，每個人都有參選的自由與意願，黨部也尊重個人選擇。

嚴献宗表示，後續仍會持續進行協調與整合，希望所有民進黨員與支持者能夠團結，集中力量支持正式提名的人選。至於鄉鎮市長布局，嚴献宗透露，目前已經開始徵詢適合人選，也包括尋求與無黨籍人士合作的可能性，希望集結更多認同理念的人，一起為花蓮未來努力打拚。

民主進步黨花蓮縣黨部今天舉辦提名記者會，集結21位參選人領取競選背心並齊喊「凍蒜」。記者王思慧／攝影

民主進步黨花蓮縣黨部今天舉辦提名記者會，集結21位參選人領取競選背心並齊喊「凍蒜」，圖為6位花蓮市里長參選人。記者王思慧／攝影