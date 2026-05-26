民進黨台中市黨部主委許木桂得票率近9成5 對內有人和對外不分顏色

民進黨黨職改選前天舉行，台中市黨部主委許木桂同額獲連任，他得票率近9成5，地方人士說他在黨外也獲肯定，他的人和特質不分政黨顏色，在黨內盡心盡力為同志抬轎，是他得票支持超高的主因。

民進黨前天進行黨職改選，英系的台中市黨部主委許木桂同額競選獲連任，選舉總投票率62%，市區57%，屯區68%，海線65%，山線64%。許木桂獲連任，得票數9837，得票率近9成5；民進黨下屆台中市長參選人何欣純當天到各投票所致意，喊要完成「市長勝選，議員、里長全壘打」的目標！

台中市英系全國黨代表這次獲選10席，市黨代表31席，仍是台中市民進黨派系最多席次，新潮流這次全國黨代表6席，正國會4席，綠色聯盟3席，陳亭妃派2席。

許木桂說，英系黨員的向心力和團結，讓這次台中市黨職改選仍獲多席；地方人士說，他在黨內外的關係都好，自己不參選民代，多年前任職黨中央中評委，目前任台中市黨部主委，一直為黨內同志抬轎，為黨奔波，他在黨外與民代與地方人也保持好交情，例如曾任國民黨立委、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，二人也有交情；許木桂表示，黨職工作他全心為黨努力，私下他和大家都是好朋友，不分黨派色彩。

許木桂指出，市黨部主委不只是處理黨務工作，更肩負整合地方、服務黨員、協助提名與輔選的重要任務。面對2026年市長、市議員及里長選舉，民進黨在台中仍有艱困挑戰，越是在逆風時刻，越需要黨內團結一致，凝聚最大戰力。