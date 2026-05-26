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搶攻都會客家票 沈伯洋拋北市客語振興政見

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左起）、新北市長參選人蘇巧慧、南投縣長參選人溫世政與桃園市長參選人黃世杰，上午出席「2026台灣北部縣市長候選人客家聯合推薦」記者會。記者林澔一／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左起）、新北市長參選人蘇巧慧、南投縣長參選人溫世政與桃園市長參選人黃世杰，上午出席「2026台灣北部縣市長候選人客家聯合推薦」記者會。記者林澔一／攝影

台灣客社今早在台大校友會館舉辦聯合推薦民進黨北部候選人記者會，台北市長候選人沈伯洋出席，他提出北市客家語言振興的方法，要將中間如何將破碎的點嫁接、串連，這就是首都責無旁貸的任務。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，客家族群在台北市最早居住在羅斯福路一代，像是台灣大學就有座伯公亭，想要考上台大的都會前往參拜。直到羅斯福路拓寬後，台北的客家人都移往通化街，且台北有40萬客家人，換算每6人就有一位，那不是路上應該會聽到很多客家話？

他分享，在任教時，有做過台語文、客語文振興的研究，因此作為首都台北市，就是要引領國家語言政策長什麼樣子。他說，研究當中，語言振興包含要素有家裡面要講、走出門有機會講、講了有好處，而後文化的認同感與驕傲感。

沈伯洋說，特別是在家裡講、走出門有機會講的比例僅有18％、20％，確實不太容易，也因此講了有好處就是市政府可以去實踐。包含了聘雇時，能加入客語認證的加成、優先，再者是經濟誘因的客家幣及客家券。

他也提到，社區使用客語上，首都能夠推動社區共照中心，年長、小孩能傳承記憶，語言是靈魂，從家庭延伸到社區再帶出文化驕傲。有了客語戲劇、台北市也有客家園區，但是中間如何將破碎的點嫁接、串連，這就是首都責無旁貸的任務。

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